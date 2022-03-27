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    黎安友：與普廷相較......習近平比較聰明

    美國哥倫比亞大學教授黎安友（見圖）受訪表示，普廷太情緒化，作決策時的情緒因素太強，因此過分孤立，也可說普廷多少有一些迷信，不太現實。（圖擷取自哥倫比亞大學網站）

    美國哥倫比亞大學教授黎安友（見圖）受訪表示，普廷太情緒化，作決策時的情緒因素太強，因此過分孤立，也可說普廷多少有一些迷信，不太現實。（圖擷取自哥倫比亞大學網站）

    2022/03/27 21:29

    〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭，中國國家主席習近平的角色受到全球關注。美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普廷的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平「比較聰明」，在台灣議題上也是如此。

    黎安友（Andrew Nathan）在接受美國之音（VOA）訪問時表示，他對「習近平很聰明，普廷不聰明」的看法，可能屬於「少數派」。但普廷太情緒化，作決策時的情緒因素太強，因此過分孤立。也可說普廷多少有一些迷信，不太現實。

    至於習近平，黎安友指出，雖然他面臨的問題更多，中國內外的局面很複雜。但與普廷相較，習近平還是「比較聰明」。像是在南海，他擴張中國的勢力，但沒有引起西方或他國的強烈反應，沒有引起戰爭。而是迴避衝突，慢慢地擴張中國的勢力，但不去碰他國的紅線。

    黎安友表示，這就是「切香腸」戰術，慢慢地看機會，尋找戰略的機會，慢慢擴張中國的勢力。像是台灣議題，客觀地觀察習近平的對台政策，就是慢慢地強化對台灣的壓力，但也沒有攻擊台灣，也可以說「沒有過早地動用武力」，且也一直說希望能和平解決台灣議題。

    他認為，「一帶一路」也是個例子。習近平用經濟實力強化中國對全球的影響，「不攻擊別的國家，不放棄尊重別的國家主權和領土完整這個國際原則」，中國（在口頭上）一直是尊重這個原則的。相形之下，普廷不尊重這個原則，所以說習近平的作法「比較聰明，比較小心謹慎」。

    黎安友指出，習近平利用俄羅斯（制衡美國）的計劃碰到了難題，這就是他「不能控制普廷」。他不想放棄普廷，因為放棄普廷有利於美國。但也不想完全站在普廷一邊，因為普廷「弄出了大差錯」，這不符合中國的利益。至於習近平要如何解決這個難題，還要等著瞧。

    他認為，估計習近平會找個「中間的道路」，不完全站在普廷的一邊，也不幫美國和歐洲控制普廷。

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