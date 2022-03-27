亞塞拜然再攻納卡！親俄小國求大哥派兵 普廷一個頭兩個大！

納卡地區政府阿爾札赫近日致函給老大哥俄羅斯總統普廷，指控亞塞拜然入侵，希望俄軍派兵增援。（美聯社）

2022/03/27 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕西亞國家亞塞拜然近日違反停火協議，入侵親俄的阿爾札赫共和國（Republic of Artsakh），阿爾札赫近日致函請求俄總統普廷（Vladimir Putin）派兵增援，然而俄羅斯入侵烏克蘭久攻不下，外加國際制裁打擊已自顧不暇，小弟又在此時要求援助，讓俄方一個頭兩個大。

綜合外媒報導，國際上皆認為高加索納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）屬於亞塞拜然領土，但自1991年開始，當地便由亞美尼亞人成立的阿爾札赫共和國所統治，為此亞塞拜然2020年於納卡地區與亞美尼亞及阿爾札赫爆發戰爭，隨後支持亞美尼亞的俄羅斯介入，在俄軍強力「維和」下，三方同年11月簽訂停戰協議。

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然而近日亞塞拜然違反停火協議，再次入侵納卡地區，並持續朝亞美尼亞進軍，阿爾札赫總統阿魯秋尼揚（Arayik Harutyunyan）26日親自致函給俄總統普廷，稱境內軍備數量不足，無法阻擋亞塞拜然，要求俄方增派維和部隊與軍備。

然而俄方現在因為入侵烏克蘭行動受阻，國內反戰聲浪加上國際制裁雙重打擊，小弟又在這個時候出事，讓俄方相當頭疼，目前俄國已呼籲亞塞拜然撤軍，還不清楚會不會有所行動。

不過亞塞拜然國防部反駁入侵說法，反控是亞美尼亞先違反停火協議，他們的武裝部隊只是採取應對措施。此外，亞塞拜然也向俄羅斯重申，納卡地區是亞塞拜然實質領土，俄方應要求亞美尼亞軍隊撤出。

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