好消息！俄國擋不住 烏克蘭首批玉米透過鐵路運往歐洲

APK-Inform農業諮詢公司表示，儘管烏克蘭港口仍因俄國占領而遭封鎖，出口商近日已透過鐵路，運出烏克蘭首批數千噸玉米至歐洲。（路透）

2022/03/27 16:03

〔編譯盧永山／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯是全球主要穀物出口國，烏俄戰爭開打以來，烏克蘭的穀物出口嚴重受阻，導致全球糧食價格飆升。而根據路透報導，APK-Inform農業諮詢公司表示，儘管烏克蘭港口仍因俄國占領而遭封鎖，出口商近日已透過鐵路，運出烏克蘭首批數千噸玉米至歐洲。

烏克蘭是全球主要穀物生產和出口國，幾乎所有的穀物都透過黑海港口運出，在烏俄戰爭爆發前，烏克蘭每月出口的穀物超過500萬噸。

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交易商和農業官員先前指出，烏克蘭仍有大量的穀物庫存，可能透過西邊的鐵路開始出口。

APK-Inform發布報告指出，第一批數千噸的玉米已從烏克蘭西邊陸境出口，儘管物流仍面臨困難，供應仍高過需求，但價格已停止下跌。

APK-Inform指出，波蘭和波羅的海3國買家的烏克蘭玉米現貨價格為每噸250至265美元，斯洛伐克為每噸275美元。

烏克蘭運輸部門先前表示，每月多達60萬噸的穀物可能透過鐵路從烏克蘭運往歐洲。

APK-Inform上週表示，烏克蘭的穀物出口在2021年7月至2022年6月期間可能達4400萬噸，並預期因物流問題，今年3至6月僅100萬噸穀物運離該國。

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