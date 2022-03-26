開戰後首次 拜登與烏國高層會談 烏外長：獲美額外安全承諾

美國總統拜登26日中途加入美國與烏克蘭的外交、國防部長會議。（路透、歐新社檔案照；本報合成）

2022/03/26 21:25

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登26日訪問華沙，與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面，並將發表「重大演說」，闡述自由世界以堅持不懈的團結和決心，對抗俄羅斯侵略的重要性。在他發表演說前，在華沙「順道」與烏克蘭外交部長、國防部長短暫會談，是烏國遭俄羅斯侵略後，首度與烏國政府高層會面。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）、國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在華沙與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會談。白宮事前已經透露，拜登會「順道」造訪雙方的會談。拜登是在會議開始1小時後加入，停留了約40分鐘。

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白宮發布聲明，表示拜登在這場會談中，了解烏克蘭軍事、外交和人道方面的最新情況，討論了進一步協助烏克蘭保衛其領土，以及美國與盟邦夥伴協調正在進行中的行動，要讓俄羅斯總統普廷為這場殘暴的侵略負起責任，「包括透過24日總統在布魯塞爾宣佈的新制裁」。

庫列巴說，他與拜登細部討論了飽受俄軍猛烈攻擊的烏國東南部港市馬立波的情況；另外，美烏的外交、國防「2+2」會談聚焦「在政治和防務層面的務實討論，鞏固烏克蘭反擊俄羅斯侵略的能力」，他說，在如何推進防衛合作上，「獲得美方額外的安全承諾。」

雙方接受媒體拍照時，寒暄談到烏國官員這趟來華沙的艱辛，庫列巴說，「這就像從基輔飛到華府，中間還在伊斯坦堡轉機」，他說還好開戰後，他已經學會如何在各種情況下入睡。

美國總統拜登26日中途加入美國與烏克蘭的外交、國防部長會議。（美聯社）

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