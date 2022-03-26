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    謠言終結站》武漢肺炎是莫德納公司製造？ 查核中心：錯誤

    近日網傳一段訊息宣稱「美國生物技術公司莫德納（Moderna）創造了武漢肺炎病毒」。台灣事實查核中心指出，網傳研究並未證實或指出武肺病毒是由莫德納製造。示意圖，與本新聞內容無關。（法新社）

    近日網傳一段訊息宣稱「美國生物技術公司莫德納（Moderna）創造了武漢肺炎病毒」。台灣事實查核中心指出，網傳研究並未證實或指出武肺病毒是由莫德納製造。示意圖，與本新聞內容無關。（法新社）

    2022/03/26 19:31

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段訊息宣稱「英媒宣稱：研究證實武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒是美國公司製造」、「英國《每日郵報》報導，美國生物技術公司莫德納（Moderna）創造了武漢肺炎病毒」。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，網傳研究是2022年2月21日發表於《Frontiers in Virology》的研究，研究內容並未證實或指出武肺病毒是由莫德納製造。

    台灣事實查核中心25日發布報告指出，網傳兩篇文章原始來源是英國《每日郵報》發布於今年2月23日的報導，此報導是在討論一篇發表於《Frontiers in Virology》的研究科學議題，研究指出，武肺病毒中的一小段序列，與莫德納在2016年申請專利的基因序列有部分相同，不過全篇報導並未聲稱「研究證實武肺病毒是美國公司製造」。

    報告也指出，中興大學獸醫病理生物學研究所教授吳弘毅表示，這篇研究發現莫德納的專利序列有19個核苷酸與武肺病毒相同，但這個發現不足以論斷武肺病毒是莫德納製造的，作者也沒有說病毒是莫德納製造出來的，只提到「要進一步研究」。

    吳弘毅解釋，RNA有分正股與負股，這篇研究雖然發現莫德納專利序列的「反向序列」有部分與武肺病毒的正向序列相同，但不是直接跟武肺病毒的正股相同。他也說，武肺病毒自身在複製RNA的時候，會做正股也會做負股，但理論上正股才能形成蛋白質。

    吳弘毅說，武肺病毒的基因體很大，即使它的其中一段序列與其它專利序列或是病毒序列相同，邏輯上也不足以推論武肺病毒是被做出來的。

    綜合以上可知，傳言為「錯誤」訊息。

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