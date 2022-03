烏克蘭總檢察院指出,俄羅斯入侵烏克蘭第31天,已經造成136名孩童死亡。(美聯社)

2022/03/26 16:27

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾1個月,多個烏國城市持續被俄軍砲轟、圍城,烏克蘭總檢察院(Office of the Prosecutor General of Ukraine)今(26)日指出,目前戰爭已經造成136名孩童死亡。

綜合外媒報導,烏克蘭總檢察院今天在通訊軟體Telegram發文說,俄羅斯入侵烏克蘭第31天,已經造成136位孩童死亡,其中,在首都基輔身亡的孩童共有64名,在頓涅茨克(Donetsk)區域死亡的有50名;另外,還有199名孩童受傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法