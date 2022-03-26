外媒踢爆：普廷令「核部隊」戒備後 曾偷派潛艦至北大西洋

外媒爆料，普廷先前宣布核武部隊「高度戒備」之際，曾悄悄派遣數艘能掛載「彈道飛彈」的潛艦，航向北大西洋，圖為俄軍庫斯科號（The Kursk）核動力潛艦（資料照，美聯社）

2022/03/26 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第31日，隨著烏軍頑強抵抗並反守為攻，導致俄軍戰事多點受挫，近日烏方更盛傳俄國總統普廷（Vladimir Putin）下令於5月9日結束戰爭。而外媒近日也加碼爆料，普廷先前宣布核武部隊「高度戒備」之際，曾悄悄派遣數艘能掛載「彈道飛彈」的潛艦，航向北大西洋。

據英媒《每日郵報》報導，普廷先前下令將核武部隊置於「戰鬥警戒狀態」的數小時後，曾悄悄向北大西洋派遣能掛載16枚「彈道飛彈」的數艘潛艦，但不久後便駛回俄國。

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英國海軍的領導階層認為，俄方決定派遣擁有16枚「彈道飛彈」的潛艦出航，只是在「虛張聲勢」，並不會造成全面性的威脅。

報導指出，俄國擁有4477枚核子彈頭，是世界上核彈頭數量最多的國家，而西方國家的情報部門，長期持續對克里姆林宮（Kremlin）的核子武器庫進行監控。

美國五角大廈（The Pentagon）發言人柯比（John Kirby）則認為，目前沒有跡象顯示，俄軍打算動用這些（包含核武）在內等武器，但這並未緩解西方國家及許多領導人的緊張情緒，因為普廷先前已透過一次憤怒的演說，對烏克蘭宣戰，隱約透露出使用核武的可能性。

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