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    俄軍公布陣亡數僅1351人 澤倫斯基打臉：已超過1.6萬

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，到目前為止，俄羅斯已經損失了超過16000名士兵。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，到目前為止，俄羅斯已經損失了超過16000名士兵。（路透）

    2022/03/26 07:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部25日宣稱，迄今為止，有1351名俄國士兵陣亡，另有3825人受傷。不過，這項數據被烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）反駁，他表示，到目前為止，俄羅斯已經損失了超過16000名士兵。兩者的俄軍陣亡數字差距達10倍多。

    俄羅斯參謀總部的軍事行動主管魯德斯科伊（Sergei Rudskoi）25日說，自從2月24日俄羅斯對烏克蘭展開「特別軍事行動」以來，俄軍有1351人陣亡，另外有3825人受傷。

    美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，澤倫斯基當天隨即在社群平台上貼出影片，表示俄羅斯陣亡人數已超過16000人，其中還包含俄軍的高階將領。

    澤倫斯基還說，烏克蘭政府過去1週確保18條人道主義走廊的安全，並設法從被圍困的馬里烏波爾市營救37606人，其中有26477被撤離到扎波羅熱。

    報導提到，2名北約高級軍事官員23日估計，在烏克蘭行動中喪生的俄羅斯士兵人數約在7000人至15000人之間，美國則估計在7000人至14000人之間。

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