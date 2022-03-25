習近平與尹錫悅通話：中韓是分不開的合作夥伴

中國國家主席習近平今天打破慣例，提前與未上任的南韓總統當選人尹錫悅通電話。（路透）

2022/03/25 19:03

〔中央社〕中國國家主席習近平今天破例提前與未上任的南韓總統當選人尹錫悅通電話。習近平說，中韓是分不開的合作夥伴，願與南韓合作維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

尹錫悅發言人金恩慧24日表示，尹錫悅本週將與習近平通電話，是中方首次在南韓總統未上任前就安排通話，可能是考量近期兩韓關係緊張態勢升溫。

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外媒25日引述北韓官媒表示，北韓最新發射一枚大型、新型洲際彈道飛彈，領導人金正恩稱這次試射旨在展現北韓核力量的威力，警告美軍不要輕舉妄動。

據央視新聞報導，習近平25日下午與尹錫悅通電話。習近平表示，中韓是搬不走的永久近鄰，也是分不開的合作夥伴。今年是中韓建交30周年，雙方應該以此為契機，加強政治互信，增進民間友好，推動中韓關係行穩致遠。

習近平強調，國際社會面臨多重挑戰，中韓有責任維護地區和平和促進世界繁榮。中國願與南韓加強國際和地區合作，保障全球產業鏈供應鏈穩定，維護以聯合國為核心的國際體系，和以國際法為基礎的國際秩序，構建更公平合理的全球治理體系。

報導引述尹錫悅表示，韓中加強合作有利於兩國實現各自發展，造福兩國人民，也將為東北亞地區和平穩定作出貢獻。南韓願與中國密切高層交往，增進互信，推動兩國關係向更高水平發展。

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