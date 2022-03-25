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    欲充當俄烏之間和事佬 土耳其總統敦促普廷停戰

    土耳其總統艾多根（見圖）向俄羅斯總統普廷喊話，希望他停止戰爭，恢復和平。（歐新社）

    土耳其總統艾多根（見圖）向俄羅斯總統普廷喊話，希望他停止戰爭，恢復和平。（歐新社）

    2022/03/25 19:38

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）今（25）日透過媒體對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）喊話，希望他終止在烏克蘭的戰事，成為一個「和平的建築師」。

    《法新社》報導，艾多根於返國途中發表了上述言論，他日前參加了北大西洋公約組織（NATO）的領導人峰會。艾多根另外透露，他計畫今日先與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電，之後再與普廷對話，時間點可能是這個週末，或是下週初。

    艾多根說，「我們應該告訴（普廷），你得扮演成為了締造和平的採取行動的建築師。我們得想辦法來解決這個問題，藉由勸導他『開辟出光榮的開端吧』。」

    艾多根接著表示，在俄羅斯與烏克蘭的6個談判要點中，雙方似乎已就4個點達成協議。他指的是：烏克蘭不加入北約、俄語在烏克蘭的地位被保障、烏克蘭非軍事化以及安全保證。「當然，因為烏克蘭是一個國家，毫無疑問基輔方面不會全盤接受非軍事化的條件，但烏克蘭可能會做出某種程度的妥協。」

    至於關鍵的克里米亞半島與烏東頓巴斯（Donbas）地位問題，艾多根則明確表示，烏克蘭在這方面不太可能會讓步。

    艾多根此前一再聲明，土耳其已做好了讓澤倫斯基與普廷在此會談的準備。烏克蘭

    與俄羅斯的外交部長本月已經在土耳其的安塔利亞市（Antalya）見過面。

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