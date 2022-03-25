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    俄官媒公布影片破除防長「消失」傳言 反遭質疑用舊畫面

    俄羅斯國防部長紹伊古去年11月檔案照。（美聯社）

    俄羅斯國防部長紹伊古去年11月檔案照。（美聯社）

    2022/03/25 18:02

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）連續12天未公開露面，引起外界揣測，俄國國營媒體24日播出紹伊古與總統普廷視訊會議畫面，不過，這段紹伊古「露臉」畫面，反遭質疑用舊影片。

    英國《每日郵報》24日報導，《俄羅斯新聞社》（RIA）公布的這段影片，普廷與國安團隊視訊會議，畫面右方電視螢幕上的分割畫面中，左上角是國防部長紹伊古，但是在他出現前，有幾秒鐘的黑畫面和一陣搖晃不清的影像，參與視訊會議的其他人影像則從頭到尾都清晰穩定。這段影片沒有聲音，也沒有呈現出紹伊古講話。

    普廷發兵侵略烏克蘭，但是戰事進展未如預期，俄軍在戰場上頻遭挫敗，嚴重打擊士氣，此刻紹伊古多日未公開露面，外界有關他遭軟禁、地位動搖等傳言甚囂塵上。

    先前俄羅斯官方報導紹伊古動態，即曾使用舊畫面。3月18日「第一頻道」（Channel One）報導紹伊古頒發勳章的新聞，使用11日出現過的資料畫面；克里姆林宮官網同日發的新聞稿，指普廷與紹伊古、國安團隊討論了「在烏克蘭特別軍事行動進展」，但是未附上影片、照片。

    克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日被問到紹伊古下落時說，「國防部長現在有很多事要處理」，較少出現在媒體上，「是可以理解的」。俄羅斯調查報導媒體Agentstvo報導，接近紹伊古的消息人士指這名部長身體健康欠佳，有心臟方面的問題。

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