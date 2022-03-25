真英雄！烏克蘭警察總長願當人質 換取馬立波兒童安全撤離

烏克蘭警察總長阿布羅斯金。（圖擷取自推特）

2022/03/25 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）持續遭到俄軍圍困、砲擊，大量平民處於惡劣且不人道的環境中求生，烏克蘭警察總長阿布羅斯金（Vyacheslav Abroskin）表示，他願意成為俄軍的人質，換取困在馬里波的孩童能夠安全撤離。

媒體《NEXTA》今日下午在推特推文表示「烏克蘭警察總長阿布羅斯金表示，他願意成為俄軍的人質，換取困在馬里波的孩童能夠安全撤離」，許多網友也在該推文筆下盛讚阿布羅斯金的勇氣。

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南部港口城市馬立波位處戰略要地，已經承受數週無情轟炸，該市至少有10萬人處於不人道環境，水、食物以及藥物都明顯短缺，先前有支由11輛公車組成的車隊，想前往馬立波營救平民，但駛經馬立波以西約15公里的曼谷什（Mangush），在俄羅斯檢查站遭到攔查，並直接被徵用。

#Ukrainian police general Vyacheslav Abroskin offered himself as a hostage to #Russian troops in exchange for the evacuation of children from #Mariupol. pic.twitter.com/wfy4GMpI6L — NEXTA （@nexta_tv） March 25, 2022

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