真英雄！烏克蘭警察總長願當人質 換取馬立波兒童安全撤離

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭南部港市馬立波(Mariupol)持續遭到俄軍圍困、砲擊,大量平民處於惡劣且不人道的環境中求生,烏克蘭警察總長阿布羅斯金(Vyacheslav Abroskin)表示,他願意成為俄軍的人質,換取困在馬里波的孩童能夠安全撤離。

媒體《NEXTA》今日下午在推特推文表示「烏克蘭警察總長阿布羅斯金表示,他願意成為俄軍的人質,換取困在馬里波的孩童能夠安全撤離」,許多網友也在該推文筆下盛讚阿布羅斯金的勇氣。

南部港口城市馬立波位處戰略要地,已經承受數週無情轟炸,該市至少有10萬人處於不人道環境,水、食物以及藥物都明顯短缺,先前有支由11輛公車組成的車隊,想前往馬立波營救平民,但駛經馬立波以西約15公里的曼谷什(Mangush),在俄羅斯檢查站遭到攔查,並直接被徵用。

#Ukrainian police general Vyacheslav Abroskin offered himself as a hostage to #Russian troops in exchange for the evacuation of children from #Mariupol. pic.twitter.com/wfy4GMpI6L