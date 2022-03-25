請美國支援軍武！ CNN：烏克蘭要求每天提供標槍、刺針各500枚

烏克蘭軍人手持標槍反戰車飛彈。（美聯社資料照）

2022/03/25 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭在過去幾天更新向美國政府提供額外軍事援助的廣泛願望清單，美國媒體報導，烏克蘭要求美國政府每天提供「標槍」（Javelin）防空飛彈和「刺針」（Stinger）反戰車飛彈各500枚，比起先前要求的數量多出數百枚。

美國《有線電視新聞網》（CNN）獨家取得烏克蘭向美國要求的軍事物資文件，顯示烏克蘭向美國國會議員請求，似乎反映對美製「刺針」和「標槍」飛彈日益增長的需求，烏方稱每天需要各500枚這兩種飛彈。

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據了解這2項要求的消息人士稱，在這2種情況下，烏克蘭要求的飛彈比最近提供給美國國會議員們的類似清單中的飛彈多出數百枚。除了飛彈之外，烏克蘭還要求2種俄製的戰機各36架，以及武裝直升機、S-300防空系統。

報導提到，新的願望清單發布之際，烏克蘭聲稱在俄羅斯的持續攻擊下，正面臨潛在的武器短缺，這引起美國和北約官員的一些反對，他們強調更多的軍事援助已經進入烏克蘭。

一位美國高級國防官員說，拜登總統2月底批准3.5億美元對烏克蘭安全援助的最後一批軍事物資，已在過去幾天內運抵烏克蘭，而接下來的將是2批總額10億美元的軍事援助。

美國國會的一些議員們認為，拜登政府應該儘快向烏克蘭提供他們所要求的武器。內華達州參議員羅森（Jacky Rosen）上週末訪問波蘭和德國，會見了幫助烏克蘭難民的民間社會組織，以及駐紮在國外幫助人道主義工作的美國軍隊。

羅森說，她此行的最大收穫是當地的「急迫感」，「烏克蘭人需要所有的工具，不僅要在戰爭中生存，而且要贏得戰爭，所以我們是否向他們提供空對地飛彈、無人機，以及所有的軍事支持」。

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