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    感謝普廷！ 專家：北約已從「腦死」到「滿血復活」

    由於俄羅斯無端入侵烏克蘭，北約30個成員國的領導人已同意增強北約東翼的軍事力量，未來將制定長期威懾與防禦計畫，用以應對新的安全問題。（法新社）

    由於俄羅斯無端入侵烏克蘭，北約30個成員國的領導人已同意增強北約東翼的軍事力量，未來將制定長期威懾與防禦計畫，用以應對新的安全問題。（法新社）

    2022/03/25 12:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，讓北大西洋公約組織（NATO）再次受到國際注目，有外媒指出，俄國總統普廷意欲對抗北約而發動的戰爭，反讓近年在歐洲戰略自主風潮之下被法國總統馬克宏痛批「腦死」的北約就此「滿血復活」。

    《美國之音》刊文指出，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）24日宣布，由於俄羅斯無端入侵烏克蘭，北約30個成員國的領導人已同意增強北約東翼的軍事力量，未來將制定長期威懾與防禦計畫，用以應對新的安全問題。

    然而在2年多前的2019年底，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）才公開批評北約已進入腦死階段，批評當時的美國總統川普表現出「背棄我們」的跡象，且對北約創立條約第5條「共同防禦」表達出欠缺的信心。

    文章引述專家觀點稱，普廷為了對抗北約而掀起戰爭，反倒促成北約更為激進的軍事部署與策略安排，「與莫斯科當局在發動戰爭前，向北約與美國提出的安全保障方案恰恰相反」。

    專家表示，在這場戰爭之下，北約表現出此前許久未見的團結與決心，「幾乎每個成員國都站了出來，向東歐調動部隊、艦船與戰機，確保共同應對盟國的安全需求」。

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