叛逃殺無赦！ 普廷派「處刑小隊」 獵殺俄軍逃兵

有消息指出普廷派出處刑小隊追殺叛逃的俄兵。（路透）

2022/03/25 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，戰爭期間俄軍的暴行招來各界人士的譴責，就連有些俄羅斯士兵也看不下去，決定棄械投降或逃兵，但近日有消息傳出普廷派出了處決小隊（Execution Squad），要對付所有叛逃的俄羅斯軍人。

綜合外媒報導，烏克蘭安全部門聲稱，被俘虜的俄軍表示，普廷派來烏克蘭的俄羅斯軍隊後方，還有1支處刑小隊緊跟其後，專門負責追殺在戰場上逃跑或背叛俄羅斯的士兵，先前也有報導指出，車臣軍隊來烏克蘭的目的之一，就是要阻止逃跑的俄兵。

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烏克蘭內政部長顧問安德魯西夫（Victor Andrusiv）日前在臉書發文表示，最近接到自稱米夏（Misha）的俄軍士兵電話，他表示看不到戰爭的意義，部隊的戰友們也相繼逃跑了，但他無法回家，因為被指揮官註記為已陣亡，米夏表示「俄軍部隊內部相當混亂，糧食也不足，沒有人出來指揮士兵，他只好開著戰車來投降」。

安德魯西夫透露，米夏已被安排入住一間環境舒適的房子，裡面有電視、電話、廚房、淋浴等生活設施，戰爭結束後也會賞給米夏1萬美元（約台幣286245元）賞金和申請烏克蘭公民身分的機會。

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