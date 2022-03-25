為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    叛逃殺無赦！ 普廷派「處刑小隊」 獵殺俄軍逃兵

    有消息指出普廷派出處刑小隊追殺叛逃的俄兵。（路透）

    有消息指出普廷派出處刑小隊追殺叛逃的俄兵。（路透）

    2022/03/25 11:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，戰爭期間俄軍的暴行招來各界人士的譴責，就連有些俄羅斯士兵也看不下去，決定棄械投降或逃兵，但近日有消息傳出普廷派出了處決小隊（Execution Squad），要對付所有叛逃的俄羅斯軍人。

    綜合外媒報導，烏克蘭安全部門聲稱，被俘虜的俄軍表示，普廷派來烏克蘭的俄羅斯軍隊後方，還有1支處刑小隊緊跟其後，專門負責追殺在戰場上逃跑或背叛俄羅斯的士兵，先前也有報導指出，車臣軍隊來烏克蘭的目的之一，就是要阻止逃跑的俄兵。

    烏克蘭內政部長顧問安德魯西夫（Victor Andrusiv）日前在臉書發文表示，最近接到自稱米夏（Misha）的俄軍士兵電話，他表示看不到戰爭的意義，部隊的戰友們也相繼逃跑了，但他無法回家，因為被指揮官註記為已陣亡，米夏表示「俄軍部隊內部相當混亂，糧食也不足，沒有人出來指揮士兵，他只好開著戰車來投降」。

    安德魯西夫透露，米夏已被安排入住一間環境舒適的房子，裡面有電視、電話、廚房、淋浴等生活設施，戰爭結束後也會賞給米夏1萬美元（約台幣286245元）賞金和申請烏克蘭公民身分的機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄大型登陸艦被炸毀 傳是自家官媒誤當「抓耙仔」惹禍
    2022/03/25 10:38

    俄大型登陸艦被炸毀 傳是自家官媒誤當「抓耙仔」惹禍
    烏克蘭確切炸毀俄軍登陸艦！ 美英官員背書了
    2022/03/25 10:30

    烏克蘭確切炸毀俄軍登陸艦！ 美英官員背書了

    誰說減肥不能吃糖？日本妹都靠這招
    普廷面子掛不住了？ 傳下令俄軍5/9「勝利日」前結束戰爭
    2022/03/25 10:00

    普廷面子掛不住了？ 傳下令俄軍5/9「勝利日」前結束戰爭
    戰事膠著原因曝光？ 路透：俄軍部分飛彈故障率高達60％
    2022/03/25 09:27

    戰事膠著原因曝光？ 路透：俄軍部分飛彈故障率高達60％

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播