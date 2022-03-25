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    波隆那展國名遭中國打壓塗銷 義議員批嚴重錯誤

    2022/03/25 03:00

    〔中央社〕台灣藝術家受邀於波隆那兒童書展舉辦個展，卻在中國打壓下被迫遮蓋國名，引發眾議。義大利執政黨眾議員迪馬尤公開呼籲主辦方儘快更正「嚴重錯誤」，並稱台灣為獨立民主的共和國。

    台灣藝術家卓霈欣現於「第59屆波隆那兒童書展」舉行個展，竟遭中國打壓，要求把國名從「台灣」更改為「中國台灣」，最後主辦單位決定遮蓋國名Taiwan。

    中國行徑引發義大利政壇反彈。台義「國會友協」副主席、執政黨義大利活力黨（ITALIAVIVA）眾議員迪馬尤（Marco Di Maio），公開聲援力挺台灣，呼籲主辦單位立即更正錯誤。

    迪馬尤獲知事件後，隨即在其義大利活力黨官網公開發言挺台，強調「第59屆波隆那兒童書展」將Taiwan刪除的行為是「嚴重錯誤」，並呼籲主辦單位回歸促進青年藝文交流的宗旨，儘速更正錯誤。

    迪馬尤在今天公布的聲明中指出：「該書展在一個號稱崇尚自由的領土上，卻決定用一張白紙將參展人的國名覆蓋刪除，尤其在台灣站在烏克蘭一方，中國卻與（俄羅斯總統）蒲亭關係匪淺的歷史時刻。」

    他接著寫道：「何況該展覽與中國的政治利益毫無關聯，書展錯誤的行徑背離了促進青年藝文交流的宗旨，將向外界傳達不好的訊息。」

    同時迪馬尤也盛讚台灣是一個「民主、自由、現代化且富裕的獨立共和國」，且相當重視保障公民社會權利。他指出，「在台灣絕不會發生將藝術家國籍刪除的類似事件」。

    迪馬尤最後呼籲書展主辦單位儘速恢復台灣參展人國名，讓該書展徹底遠離外力干涉，順利完成。

    卓霈欣因榮獲去年義大利「波隆那SM集團國際插畫家大獎」而受邀於3月21日至24日義大利「第59屆波隆那兒童書展」期間舉辦個展。

    據立委黃國書表示，中國外交單位和波隆那當地省政府省長抗議，要求卓霈欣作品國名不得標示Taiwan，要用China Taiwan，主辦單位感到無奈，折衷方法是雙方國名都塗銷。

    駐義大利代表處李新穎對迪馬尤副主席力挺台灣表示最深摯之謝意，並表示代表處已連日積極聯繫義大利外交部等相關單位，持續爭取改正。（編輯：楊昭彥）1110325

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