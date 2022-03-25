5成機率出動小型核武！前蘇聯軍官：俄軍可調動兵力相當有限

烏俄兩軍在第二大城哈爾科夫激戰，俄軍遭遇烏軍頑強抵抗。圖為一枚攻擊哈爾科夫的俄國飛彈。（路透）

2022/03/25 01:12

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已滿一個月，各種戰況預測也逐漸出爐。前蘇聯軍官、軍事評論家儒斯塔恩薩德（Agil Rustamzade）大膽預測，俄軍的武器補給不足，頂多再撐2週，包括俄軍的精密彈藥使用台灣製的全球定位系統（GPS）收發器，由於台灣已加入制裁俄國行列，相關電子元件已見底，無法增產。

儒斯塔恩薩德是在日前透過俄羅斯獨立媒體「Newsader」發表前述評論，日本朝日電視整理報導。儒斯塔恩薩德指出，俄國兵力和武器數量雖為全球第二軍事大國，但俄軍沒有新的戰略，維持二次世界大戰以來的相同戰術，而且還低估烏克蘭的頑強抵抗，從一開始就缺乏規則，更違背常識。

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另外，來自國際的經濟制裁，也讓俄羅斯無力支撐戰時軍事開支，導致無法在短期內補給彈藥和武器。俄軍3週以來已有1萬至1.2萬名官兵陣亡，戰機也損失百架以上，除非發出總動員令，否則可調動的兵力相當有限。

儒斯塔恩薩德還指出一個關鍵，即俄軍在未來2週可能連飛彈都無法發射，因為電子元件即將見底。俄軍的精密彈藥使用台灣製GPS收發器，由於俄國無法自行生產這些電子元件，幾乎都為台灣製或中國製，一旦庫存用完就無法補充。

他表示，俄軍雖然有大量傳統武器，但精密彈藥數量非常有限；巡弋飛彈用來裝填核彈頭，系統複雜且造價不菲，之前在轟炸烏國中西部最大城市文尼察（Vinnytsia）軍用機場時，已用掉8枚。美國國防部官員日前也針對俄軍使用無導向功能炸彈指出，俄軍的精密彈藥明顯不足。

儒斯塔恩薩德還說，俄羅斯約有5成機率使用小型核武，這種小型核武可造成約2公里範圍內的損害。俄方研判，即使動用小型核武，北大西洋公約組織（NATO）也應該不會出手干預，更不可能以核武攻擊俄羅斯報復。

不過，儒斯塔恩薩德也認為，烏克蘭要從俄國手中收復東南部的難度很高，俄軍即使被逐出北部和南部，也不會放棄東南部；一旦停戰談判破裂，俄羅斯可能發出總動員令，戰事恐將延長。

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