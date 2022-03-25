推展觀光 台阿簽署合作意向書

2022/03/25 00:18

〔中央社〕為加強台阿國際觀光交流，駐阿根廷代表處與阿根廷旅遊公會簽署觀光合作意向書，期盼推展台阿雙向觀光合作，透過各種方式推展觀光景點。

駐阿根廷代表處新聞稿表示，阿根廷今年疫情漸緩，管制逐漸鬆綁，國際商業展覽交流及國際觀光市場再度重新復甦，透過與阿根廷觀光公會（Camara Argentina de Turismo）簽屬觀光合作意向書，雙方結盟合作機制，期盼進一步提升雙方互訪人數，透過各種方式強化觀光交流並推展台灣、阿根廷兩地觀光景點。

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阿根廷觀光公會表示，阿根廷地大物博，自然風景樣貌多元，而台灣小而美的島國，擁有良好治安及便利性，相信有許多值得大家拜訪和認識之處，希望透過雙方參與當地觀光展，以便擴大交流。

近年政府努力爭取簡化台人來阿根廷申辦簽證要求，讓更多台灣人更容易拜訪位於南美洲最南端阿根廷，未來將努力促進旅行業者和台灣觀光業者的交流互動及觀光會展。

根據阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）調查顯示，2022年1月造訪阿根廷的國際觀光客已回升到單月份12萬人次，其中歐美訪客佔近六成。

阿根廷觀光部2021年曾經表示將旅遊業視為該國經濟復甦引擎之一，透過各國友好互動，共同開拓觀光訪客數潛力，為國際觀光做好準備。（編輯:張佑之）

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