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    10公里外發現疑似殘骸！ 中國東航空難搜救進展公布

    中國東航空難搜救行動持續進行，目前已經找到部分罹難者遺體殘骸。（美聯社）

    中國東航空難搜救行動持續進行，目前已經找到部分罹難者遺體殘骸。（美聯社）

    2022/03/24 19:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國東方航空MU5735班機21日墜毀於中國廣西，機上132人至今仍傷亡不明。中國官方今（24）日下午再度召開記者會公布空難處理進展。有搜救人員在距現場約10公里處發現疑似飛機殘骸，搜救範圍繼續擴大；官員指飛機殘骸多集中在撞擊點周圍地表下方20公尺以內，同時也回應了飛機是否垂直墜地的問題。

    綜合中國媒體報導，中國民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，目前基本上已經確定事故的主要撞擊點，飛機大部分殘骸集中在撞擊點周圍30公尺、地表下方20公尺以內的範圍。目前已經找到引擎葉片、渦輪殘件、左右側水平尾翼殘件、副翼自動駕駛作動器等主要殘骸，也發現駕駛艙內的機組人員逃生繩、機組人員手冊碎片及部分機組人員證件。

    廣西消防救援總隊總隊長鄭西表示，截至今日下午4時，已經找到罹難者遺物21件、飛機殘骸183份以及部分罹難者遺體殘骸，已移交給調查工作組。此外，有搜救人員在距離事故現場約10公里的農田發現疑似飛機殘骸碎片，長度約1.3公尺、最寬處約10公分寬，預計今天搜救範圍會再擴大1.5倍。

    對於網路流傳MU5735班機最後機頭朝下垂直墜地的畫面，朱濤回應，飛機事故調查是極具專業性與系統性的技術工作，需要調查人員、技術專家及相關單位協同配合才能釐清事實，目前主要工作是全力搜救、保護現場並固定證據，其他方面的取證工作也已經同步展開，有任何重大發現將會在第一時間對外公布。

    抵達搜救現場的東航空難罹難者親屬。（法新社）

    抵達搜救現場的東航空難罹難者親屬。（法新社）

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