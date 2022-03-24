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    怕得罪俄國 以色列軍方阻烏克蘭取得「飛馬」間諜軟體

    由以色列公司NSO集團（NSO Group）開發的Pegasus，號稱是當今最複雜的智慧手機間諜軟體之一。（法新社資料照）

    由以色列公司NSO集團（NSO Group）開發的Pegasus，號稱是當今最複雜的智慧手機間諜軟體之一。（法新社資料照）

    2022/03/24 17:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列約1/5人口有烏克蘭或俄羅斯背景，俄語是第3大語言，它與烏克蘭、俄羅斯關係密切，對烏俄戰爭謹慎因應，一方面不明確表態譴責俄國，同時運送人道物資給烏克蘭並為移民潮作準備。《華盛頓郵報》報導，由於擔心俄羅斯強烈反彈，以色列軍方阻止烏克蘭獲得以色列的間諜軟體「飛馬」（Pegasus）。

    報導援引西方情報消息來源的說法稱，以色列官員害怕賣這種軟體，會導致與俄羅斯對抗的步驟。

    由以色列公司NSO集團（NSO Group）開發的Pegasus，號稱是當今最複雜的智慧手機間諜軟體之一。該軟體感染Android或iOS系統後，智慧手機就變成了成熟的追蹤設備。此前有報導揭發，Pegasus被用來監控世界各地人權工作者、記者及政治人物，有專家認為，這揭發以色列科技外交，以及先進科技發展的「黑暗面」。

    華郵指出，以色列國防出口管制局撤銷了允許NSO集團在烏克蘭境內銷售的許可證。據信這早在2019年就已經發生，但具體時間尚不清楚。

    報導中說，NSO曾將Pegasus授權給愛沙尼亞，但後來限制了使用，讓愛沙尼亞無法監視俄羅斯手機。

    去年9月，美國Apple公司曾針對Pegasus程式使用的漏洞發布了更新。不過專家得出的結論是，要擺脫Pegasus，最激進和最簡單的解決方案是放棄智慧手機。

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