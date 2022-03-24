美參院外委會通過決議 挺立陶宛增進對台關係

2022/03/24 01:06

〔中央社〕為在俄烏戰火延燒之際向威權強人發出警告，美國參議院外委會今天通過決議案，支持立陶宛增進對台關係。提案議員表示，決議案讓北京知道，美國不會對中國脅迫立陶宛坐視不管。

參議院外委會今天召開工作會議，以口頭表決方式通過多項法案與人事案，其中包括去年11月4日由參院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）與民主黨籍參院外委會歐洲與區域安全合作小組主席夏亨（Jeanne Shaheen）共同提出、讚許立陶宛政府與台灣增進關係的決議案。

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里契透過新聞稿表示，立陶宛不畏北京反彈仍與台灣站在一起的決定，值得受到肯定。

里契說：「我們的決議案發出訊號讓盟邦知道，當你做出符合道德的選擇，與民主夥伴站在一起，對抗威權脅迫施壓，你能信任盟邦會與你一體同心。」

夏亨則指出，決議案獲得兩黨支持通過，這向中國發出強而有力訊號，亦即在北京試圖把自身想法強加於他國身上，利用經濟操控立陶宛與其他東歐民主國家之際，「美國不會坐視不管」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的決定震撼國際社會。對此，夏亨強調，美國現在比以往都更需要把握機會，清楚讓世上威權政權與強人知道，美方不會容忍任何威脅到世界秩序或自由民主穩定的惡意行徑。

根據決議案，中共長期嚴懲使用「台灣」名稱的機構與國家。為報復立陶宛政府允許「台灣代表處」的成立，北京對立國祭出嚴重經濟限制措施，並宣布召回中國駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回駐中大使。

在立陶宛面臨中國脅迫之際，決議案表示，許多歐洲國家讚許立國勇氣，支持他們的決定，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也重申美方對立陶宛的承諾。

除了立陶宛，決議案以澳洲、南韓、菲律賓及挪威為例指出，中國長期透過經濟脅迫懲罰不聽話的國家，其中澳洲只因支持國際調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫源，紅酒、農產品就遭禁止進口中國。

在這背景下，決議案讚許立陶宛決定與台灣增進關係，對抗中共脅迫施壓，並承諾在立、台面臨挑戰時給予支持，包含尋求能與兩國提升經濟合作的方式。決議案也鼓勵立陶宛企業與北京以外的可信賴夥伴，尋求投資與成長機會。

決議案接下來將送交參議院院會表決。此類決議案雖對行政部門不具約束效力，仍是美國國會重要意見表達。（編輯：陳正健）1110324

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