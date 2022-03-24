為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美參院外委會通過決議 挺立陶宛增進對台關係

    2022/03/24 01:06

    〔中央社〕為在俄烏戰火延燒之際向威權強人發出警告，美國參議院外委會今天通過決議案，支持立陶宛增進對台關係。提案議員表示，決議案讓北京知道，美國不會對中國脅迫立陶宛坐視不管。

    參議院外委會今天召開工作會議，以口頭表決方式通過多項法案與人事案，其中包括去年11月4日由參院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）與民主黨籍參院外委會歐洲與區域安全合作小組主席夏亨（Jeanne Shaheen）共同提出、讚許立陶宛政府與台灣增進關係的決議案。

    里契透過新聞稿表示，立陶宛不畏北京反彈仍與台灣站在一起的決定，值得受到肯定。

    里契說：「我們的決議案發出訊號讓盟邦知道，當你做出符合道德的選擇，與民主夥伴站在一起，對抗威權脅迫施壓，你能信任盟邦會與你一體同心。」

    夏亨則指出，決議案獲得兩黨支持通過，這向中國發出強而有力訊號，亦即在北京試圖把自身想法強加於他國身上，利用經濟操控立陶宛與其他東歐民主國家之際，「美國不會坐視不管」。

    俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的決定震撼國際社會。對此，夏亨強調，美國現在比以往都更需要把握機會，清楚讓世上威權政權與強人知道，美方不會容忍任何威脅到世界秩序或自由民主穩定的惡意行徑。

    根據決議案，中共長期嚴懲使用「台灣」名稱的機構與國家。為報復立陶宛政府允許「台灣代表處」的成立，北京對立國祭出嚴重經濟限制措施，並宣布召回中國駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回駐中大使。

    在立陶宛面臨中國脅迫之際，決議案表示，許多歐洲國家讚許立國勇氣，支持他們的決定，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也重申美方對立陶宛的承諾。

    除了立陶宛，決議案以澳洲、南韓、菲律賓及挪威為例指出，中國長期透過經濟脅迫懲罰不聽話的國家，其中澳洲只因支持國際調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫源，紅酒、農產品就遭禁止進口中國。

    在這背景下，決議案讚許立陶宛決定與台灣增進關係，對抗中共脅迫施壓，並承諾在立、台面臨挑戰時給予支持，包含尋求能與兩國提升經濟合作的方式。決議案也鼓勵立陶宛企業與北京以外的可信賴夥伴，尋求投資與成長機會。

    決議案接下來將送交參議院院會表決。此類決議案雖對行政部門不具約束效力，仍是美國國會重要意見表達。（編輯：陳正健）1110324

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播