還在尷尬！ 中國戰狼避談澤倫斯基擬和習近平通話

中國外交部發言人汪文斌23日針對外媒相關詢問烏克蘭總統澤倫斯基擬近日與中國國家主席習近平通話的相關問題，明顯迴避應答。（資料照，路透）

2022/03/23 22:42

〔編譯楊芙宜／台北報導〕華爾街日報報導，烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，澤倫斯基擬近日與中國國家主席習近平通話、舉行線上會談。不過，中國外交部發言人汪文斌23日針對外媒相關詢問，明顯迴避應答，僅表示中方正與「有關各方」就烏克蘭局勢保持溝通。

葉爾馬克22日推文表示，基輔希望中國在結束烏俄戰爭上發揮更重要的作用。同日，葉爾馬克在英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）舉辦的線上記者會透過翻譯表示，「我們也期待中國在這個新安全體制為烏克蘭做出有意義貢獻，並成為這個安全體制架構內的保證者之一」。

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葉爾馬克預期，澤倫斯基和習近平「很快」就會對話，但未進一步說明。這是烏克蘭總統旋風式線上訪問活動的內容之一，目的是在面對俄羅斯近一個月的攻擊之際，為烏克蘭爭取支持。

根據中國外交部官網，23日下午例行記者會中，有外媒現場提問，中方領導人為何至今尚未與澤倫斯基接觸？是否有相關計畫？有報導指中烏雙方很快會通話，能否說明具體情況？

汪文斌僅回稱，目前中方與「有關各方」就烏克蘭局勢保持著順暢的溝通。

汪文斌重申，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，支持各方秉持安全不可分割理念，形成均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方將繼續為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用。

俄羅斯入侵烏克蘭後，中國雖一再聲稱保持中立，許多方面仍表現出明顯親俄立場，遭全球輿論側目與批評。中國外交部發言人先前針對包括中國是否承認烏克蘭東部兩個親莫斯科的分裂主義地區獨立性、中國是否會利用其影響力阻止俄羅斯入侵烏克蘭領土等問題，不斷閃避回應，只能跳針式重申「尊重」任何國家正當安全關切，敦促各方「保持克制」。專家認為，這反映出北京立場超級尷尬，面對俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，中國在領土主權方面很難有一致可自圓其說的論述。

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