逃亡逃到戰區 美國會暴動嫌犯獲白俄羅斯庇護

49歲的加州男子伊凡˙紐曼（見圖）在國會山莊暴動後逃往歐洲，去年底入境白俄羅斯。（美聯社）

2022/03/23 18:17

〔編譯張沛元／綜合報導〕白俄羅斯官方媒體22日報導，一名涉及2021年1月6日美國國會山莊暴動、現遭美國聯邦調查局（FBI）通緝的美國男子，已獲白俄羅斯政府的庇護。

49歲的加州男子伊凡˙紐曼（Evan Neumann）在國會山莊暴動後逃往歐洲，去年底入境白俄羅斯。根據白俄羅斯媒體當時的報導，紐曼曾在烏克蘭租公寓住了4個月，然後從車諾比（Chernobyl）附近的普里雅特（Pripyat ）沼澤徒步進入白俄羅斯。紐曼自稱遭烏克蘭安全部門幹員追緝，越境逃亡還遇到蛇與野豬。

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白俄羅斯國營電視網BelTA發布的影片顯示，紐曼在影片中簽署一份移民文件，並與一名警察握手；根據影片的英文字幕，該警察告訴紐曼：「你現已完全受到白俄羅斯共和國的保護」；紐曼則以帶有槍調的俄文回說「非常感謝」。紐曼在影片中說他內心五味雜陳，一方面樂見自己獲得白俄羅斯的保護，另一方面懊惱自己在祖國美國惹上麻煩。

紐曼涉及與不滿美國總統大選結果的川普的支持者衝入華府國會山莊作亂一案，他在案發後的去年2月逃離美國，1個月後被控暴力攻擊執法人員，同年12月遭通緝。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）及其親密盟友白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）經常以國會山莊暴動為例，指控批評海外鎮壓反政府抗議、但自己也起訴國會暴動參與者美國搞雙標。

大批不滿2020年美國總統大選結果的川粉去年1月6日衝入華府國會山莊。（法新社）

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