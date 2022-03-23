美日護島演訓 美軍首派F-35B參演

F-35B不僅是美軍陸戰隊首款能從兩棲突擊艦上運作的超音速匿蹤戰機，更是徹底顛覆陸戰航空隊戰法的全新戰機。（法新社）

2022/03/23 17:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本陸上自衛隊與美國陸戰隊本月4日至25日在靜岡縣舉行想定守護離島的聯合演訓，23日公開訓練畫面，其中美軍首次派出F-35B匿蹤戰機參與演訓。分析認為，演練意在凸顯日美共同應對中國海洋活動的能力。

22日在靜岡縣東富士演習場實施的演訓中，美國陸戰隊首度出動F-35B匿蹤戰機參與演訓，模擬在美日火力下殲滅敵人並奪回島嶼。

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訓練項目包括火力引導，即美軍及F-35B戰機根據日本陸上自衛隊員由地面傳達的情報射擊目標。在壓制地面的訓練中，美日雙方分享用無人機和目視確認的情報，再由4輛兩棲裝甲車向前推進射擊目標，隊員下車後再用步槍射擊人型目標。

在F-35戰機系列中，F-35B專供美國陸戰隊與他國海軍使用，擁有短場與垂直起降的能力，能在陸戰隊的兩棲登陸艦或他國海軍的滑跳型航空母艦上起降。

此前，日本陸自隊也於16日首度出動V-22魚鷹機（V-22 Osprey），將水陸兩棲機動團隊員運送至規劃據點，美國陸戰隊2架魚鷹機也飛抵，雙方進行合作，確認演訓的各步驟。

美日聯合演訓期間，日本陸上自衛隊的登陸作戰專屬部隊水陸兩棲機動團，及駐沖繩美國陸戰隊雙方共出動約1000人參與。演訓期間，美日動用槍砲、AAV7兩棲突擊登陸車，美軍出動F-35B匿蹤戰機。

日本防衛省為了守護西南群島，計劃由陸上自衛隊在佐賀縣的佐賀機場部署V-22魚鷹機，但因為尚未與當地達成協議，因此於2020年7月起暫時部署於千葉縣的木更津駐囤地。

日本朝日電視台新聞網報導，鑑於中國在東海等地區活動趨於活絡，這場美日聯合演訓主要目的在於確認雙方合作的各步驟，提升美日防衛離島的能力。

2架分別屬於美國陸戰隊與日本陸自隊水陸兩棲機動團的V-22魚鷹機（V-22 Osprey），22日在富士山上空進行雙飛編隊演訊。（翻攝自推特@jgsdf_gcc_ardb）

日本陸上自衞隊水陸機動團聯同美國海軍陸戰隊，舉行離島作戰射擊訓練。（翻攝自推特@jgsdf_gcc_ardb）

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