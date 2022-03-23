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    俄羅斯恐被踢出G20 中國外交部挺大哥：你們沒這個權利！

    面對國際制裁，俄羅斯總統普廷仍有意出席G20峰會。（美聯社）

    面對國際制裁，俄羅斯總統普廷仍有意出席G20峰會。（美聯社）

    2022/03/23 18:17

    〔即時新聞／綜合報導〕今年二十大工業國（G20）峰會在印尼峇里島舉行，儘管國際制裁持續，但俄羅斯駐印尼大使透露，俄總統普廷（Vladimir Putin）仍計劃參加峰會。對此，中國外交部表示支持，還稱G20應加強合作，不應排擠特定國家。

    俄羅斯入侵烏克蘭引發國際譴責，G20部分成員國早前更建議將俄羅斯踢出，美國及其盟友也傳正在評估俄羅斯在G20的去留，不過俄駐印尼大使沃羅比約娃（Lyudmila Vorobieva）今天（23日）表示，普廷仍有意出席峰會，引發討論。

    據中官媒《環球時報》 報導，中國外交部發言人汪文斌週三在例行記者會上聲稱，俄羅斯是G20重要成員，中方支持俄國總統參加會議，且任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格。

    汪文斌接著說，當前全球防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）正處於關鍵階段，世界經濟復甦勢頭疲弱，G20必須站出來引領全球，應踐行真正的多邊主義，加強團結合作，攜手應對經濟、金融、可持續發展等領域的挑戰，為實現強勁、綠色、健康的全球發展作出積極貢獻。

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