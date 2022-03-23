為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄對自家人打造戰爭「平行世界」 烏美擬戰略戳破普廷宣傳泡泡

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    2022/03/23 13:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭受挫，總統普廷（Vladimir Putin）打壓異議媒體、社群平台，試圖打造「平行世界」，對俄羅斯老百姓掩蓋事實。外媒報導，戳破普廷的「宣傳泡泡」，成了烏克蘭及其西方盟友的關鍵戰略目標。

    《美聯社》報導，前美國駐俄羅斯大使麥佛爾（Michael McFaul）表示，問題不再是如何阻止假訊息，而是怎麼在俄羅斯境內宣傳訊息，「非常困難」。美國官員表示，拜登政府正試圖促進外部資訊流通，以利俄羅斯人易於了解戰爭真相。

    報導指出，許多西方企業停止在俄羅斯經商，但美國官員認為，俄人需要有辦法上網找到外部資訊，因此悄悄鼓勵網路服務供應商留下。例如，在俄具高知名度的好萊塢巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），透過推特、Telegram分享關於戰爭暴行的訊息與影片；外媒網路教學「翻牆」方法，躲避克里姆林宮的數位鐵幕；讓抖音上的意見領袖與白宮合作發揮影響力等，但相對地也會面臨俄羅斯反制。

    曾任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）競選顧問的戰術專家諾維柯夫（Igor Novikov）認為，像阿諾史瓦辛格這種名人，以及受過訓練、知道如何與親友溝通者，將比寄發大量簡訊、使用其他不合適的策略更為有效。

    報導提到，烏克蘭與其西方盟友希望在俄羅斯能有來自西方的聲音、烏克蘭人的直接請求，讓俄羅斯民眾得知他們被官方騙了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    銀行ATM領不出錢、信用卡無法用！滯泰俄人曝生活慘況
    2022/03/23 13:06

    銀行ATM領不出錢、信用卡無法用！滯泰俄人曝生活慘況
    王定宇︰首批台灣援烏物資預計今抵基輔
    2022/03/23 12:45

    王定宇︰首批台灣援烏物資預計今抵基輔

    升息下的穩中求勝法
    政媒附和中國「四不一無意」 王定宇直指削弱台灣自衛意志
    2022/03/23 12:43

    政媒附和中國「四不一無意」 王定宇直指削弱台灣自衛意志
    烏東傳捷報！ 百名俄軍陣亡 陸空皆有斬獲
    2022/03/23 12:41

    烏東傳捷報！ 百名俄軍陣亡 陸空皆有斬獲

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播