俄對自家人打造戰爭「平行世界」 烏美擬戰略戳破普廷宣傳泡泡

俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2022/03/23 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭受挫，總統普廷（Vladimir Putin）打壓異議媒體、社群平台，試圖打造「平行世界」，對俄羅斯老百姓掩蓋事實。外媒報導，戳破普廷的「宣傳泡泡」，成了烏克蘭及其西方盟友的關鍵戰略目標。

《美聯社》報導，前美國駐俄羅斯大使麥佛爾（Michael McFaul）表示，問題不再是如何阻止假訊息，而是怎麼在俄羅斯境內宣傳訊息，「非常困難」。美國官員表示，拜登政府正試圖促進外部資訊流通，以利俄羅斯人易於了解戰爭真相。

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報導指出，許多西方企業停止在俄羅斯經商，但美國官員認為，俄人需要有辦法上網找到外部資訊，因此悄悄鼓勵網路服務供應商留下。例如，在俄具高知名度的好萊塢巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），透過推特、Telegram分享關於戰爭暴行的訊息與影片；外媒網路教學「翻牆」方法，躲避克里姆林宮的數位鐵幕；讓抖音上的意見領袖與白宮合作發揮影響力等，但相對地也會面臨俄羅斯反制。

曾任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）競選顧問的戰術專家諾維柯夫（Igor Novikov）認為，像阿諾史瓦辛格這種名人，以及受過訓練、知道如何與親友溝通者，將比寄發大量簡訊、使用其他不合適的策略更為有效。

報導提到，烏克蘭與其西方盟友希望在俄羅斯能有來自西方的聲音、烏克蘭人的直接請求，讓俄羅斯民眾得知他們被官方騙了。

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