俄稱不排除動用核武 美國防部、前CIA局長示警「相當危險」

2022/03/23 14:23

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)接受外媒專訪時指出,如果俄國面臨生存危機,不排除使用核子武器,這讓美國五角大廈發言人及前中情局(CIA)局長都做出了批評,他們都認為俄方考慮採取的做法相當危險。

據《BBC》報導,佩斯科夫稍早接受《CNN》專訪時指出,若俄國面臨生存危機(existential threat),就不排除動用核子武器,這讓美方憂心,因為俄國擁有世界上最大的核子彈頭庫存量。

請繼續往下閱讀...

美國五角大廈發言人柯比(John Kirby)受訪時指出,俄國不排除動用核武的言論是危險的,並非負責任國家該表現出的行為,但是國防部官員們,並未發現任何跡象,讓他們得做出改變「戰略威懾態勢」的結論,同時強調,每天都會盡力監控俄方狀況。

而美國前中情局長潘內達(Leon Panetta)則向《CNN》表示,俄軍尋找潛在藉口來動用「低當量核武」(low-yield nuclear weapons)是危險的情形。

"I don't see how you can see it any other way but as dangerous."



Former Defense Secretary Leon Panetta reacts to Kremlin spokesperson Dmitry Peskov refusing to rule out the use of nuclear weapons if Russia faced an "existential threat." pic.twitter.com/mvD71Jly48