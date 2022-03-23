俄稱不排除動用核武 美國防部、前CIA局長示警「相當危險」
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受外媒專訪時指出，如果俄國面臨生存危機，不排除使用核子武器，這讓美國五角大廈發言人及前中情局（CIA）局長都做出了批評，他們都認為俄方考慮採取的做法相當危險。
據《BBC》報導，佩斯科夫稍早接受《CNN》專訪時指出，若俄國面臨生存危機（existential threat），就不排除動用核子武器，這讓美方憂心，因為俄國擁有世界上最大的核子彈頭庫存量。
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美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）受訪時指出，俄國不排除動用核武的言論是危險的，並非負責任國家該表現出的行為，但是國防部官員們，並未發現任何跡象，讓他們得做出改變「戰略威懾態勢」的結論，同時強調，每天都會盡力監控俄方狀況。
而美國前中情局長潘內達（Leon Panetta）則向《CNN》表示，俄軍尋找潛在藉口來動用「低當量核武」（low-yield nuclear weapons）是危險的情形。
"I don't see how you can see it any other way but as dangerous."— CNN （@CNN） March 22, 2022
Former Defense Secretary Leon Panetta reacts to Kremlin spokesperson Dmitry Peskov refusing to rule out the use of nuclear weapons if Russia faced an "existential threat." pic.twitter.com/mvD71Jly48