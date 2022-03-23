為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    批匈牙利立場親俄 烏國副總理疾呼：別像二戰選錯邊

    繼日前質問以色列政府「為何要間接支持俄羅斯人」後，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）昨再向匈牙利喊話，呼籲匈牙利應該站在文明世界這邊，「不要重複二戰時的錯誤選擇」。（翻攝自臉書）

    繼日前質問以色列政府「為何要間接支持俄羅斯人」後，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）昨再向匈牙利喊話，呼籲匈牙利應該站在文明世界這邊，「不要重複二戰時的錯誤選擇」。（翻攝自臉書）

    2022/03/23 16:14

    〔即時新聞／綜合報導〕繼日前質問以色列政府「為何要間接支持俄羅斯人」後，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）昨再向匈牙利喊話，呼籲匈牙利應該站在文明世界這邊，「不要重複二戰時的錯誤選擇」。

    韋列舒克在臉書上發文表示，匈牙利政府近期對待烏克蘭的方式，甚至比前蘇聯的一些「衛星國」還要糟糕，不只不加入制裁，也不提供武器，甚至不允許其他國家支援武器經過匈牙利，「他們幾乎什麼事情都拒絕，匈牙利政府的言詞和『親俄』幾乎沒差別」。

    韋列舒克質問，匈牙利為何要這麼做？是想要打折的俄羅斯天然氣？還是默默妄想著烏克蘭的外喀爾巴阡州領土？「匈牙利人民也想成為那些從背後捅我們一刀的人嗎？為了來自俄羅斯的一點施捨？」

    韋列舒克呼籲，匈牙利應該正確地站在文明世界這邊，而非重複二戰時錯誤的選擇，「選擇正確的方向確實不容易，但後來便會越來越好，這正彰顯著為何這個選擇是正確的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    喊話俄軍飛行員 澤倫斯基：殺害平民將付出代價
    2022/03/23 15:44

    喊話俄軍飛行員 澤倫斯基：殺害平民將付出代價
    路透︰美與盟國擬將俄踢出G20 可能遭中國等國否決
    2022/03/23 15:06

    路透︰美與盟國擬將俄踢出G20 可能遭中國等國否決

    美女醫師讓詹惟中「重新站起來」！
    俄稱不排除動用核武 美國防部、前CIA局長示警「相當危險」
    2022/03/23 14:23

    俄稱不排除動用核武 美國防部、前CIA局長示警「相當危險」
    扯！俄軍摧毀車諾比核電廠實驗室 強行帶走放射性同位素樣本
    2022/03/23 13:54

    扯！俄軍摧毀車諾比核電廠實驗室 強行帶走放射性同位素樣本

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    稱譴責俄羅斯攻擊烏克蘭 匈牙利總理：不支持制裁俄羅斯能源進口
    2022/03/09 11:10

    稱譴責俄羅斯攻擊烏克蘭 匈牙利總理：不支持制裁俄羅斯能源進口
    烏克蘭情侶連夜搭車逃往匈牙利 抵達後激動擁吻彼此
    2022/03/03 17:12

    烏克蘭情侶連夜搭車逃往匈牙利 抵達後激動擁吻彼此
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播