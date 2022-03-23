批匈牙利立場親俄 烏國副總理疾呼：別像二戰選錯邊

繼日前質問以色列政府「為何要間接支持俄羅斯人」後，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）昨再向匈牙利喊話，呼籲匈牙利應該站在文明世界這邊，「不要重複二戰時的錯誤選擇」。（翻攝自臉書）

2022/03/23 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕繼日前質問以色列政府「為何要間接支持俄羅斯人」後，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）昨再向匈牙利喊話，呼籲匈牙利應該站在文明世界這邊，「不要重複二戰時的錯誤選擇」。

韋列舒克在臉書上發文表示，匈牙利政府近期對待烏克蘭的方式，甚至比前蘇聯的一些「衛星國」還要糟糕，不只不加入制裁，也不提供武器，甚至不允許其他國家支援武器經過匈牙利，「他們幾乎什麼事情都拒絕，匈牙利政府的言詞和『親俄』幾乎沒差別」。

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韋列舒克質問，匈牙利為何要這麼做？是想要打折的俄羅斯天然氣？還是默默妄想著烏克蘭的外喀爾巴阡州領土？「匈牙利人民也想成為那些從背後捅我們一刀的人嗎？為了來自俄羅斯的一點施捨？」

韋列舒克呼籲，匈牙利應該正確地站在文明世界這邊，而非重複二戰時錯誤的選擇，「選擇正確的方向確實不容易，但後來便會越來越好，這正彰顯著為何這個選擇是正確的」。

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