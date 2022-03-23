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    白宮發言人確診武漢肺炎 74歲希拉蕊也染疫

    美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）確診武漢肺炎。（法新社資料照）

    美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）確診武漢肺炎。（法新社資料照）

    2022/03/23 08:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政界人士相繼有人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），繼白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）確診後，前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）也宣布檢測呈陽性反應，但表示其丈夫、前美國總統柯林頓（Bill Clinton）檢測為陰性。

    74歲的希拉蕊於美東時間22日推文表示，她的武漢肺炎病毒檢測呈陽性反應，有一些輕微的感冒症狀，但目前感覺很好，感謝疫苗能提供對重症的保護，呼籲還沒打疫苗的人趕快去接種，並施打加強劑。

    她還補充說，柯林頓的檢測呈陰性反應，目前正在隔離。

    在此之前，莎琪22日發表聲明，表示在歐洲行前的PCR檢測中，她的結果為陽性反應，「按照美國疾病管制與預防中心（CDC）指南，我沒辦法陪同總統出訪歐洲。」

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