白宮發言人確診武漢肺炎 74歲希拉蕊也染疫

〔即時新聞/綜合報導〕美國政界人士相繼有人確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),繼白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)確診後,前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)也宣布檢測呈陽性反應,但表示其丈夫、前美國總統柯林頓(Bill Clinton)檢測為陰性。

74歲的希拉蕊於美東時間22日推文表示,她的武漢肺炎病毒檢測呈陽性反應,有一些輕微的感冒症狀,但目前感覺很好,感謝疫苗能提供對重症的保護,呼籲還沒打疫苗的人趕快去接種,並施打加強劑。

她還補充說,柯林頓的檢測呈陰性反應,目前正在隔離。

在此之前,莎琪22日發表聲明,表示在歐洲行前的PCR檢測中,她的結果為陽性反應,「按照美國疾病管制與預防中心(CDC)指南,我沒辦法陪同總統出訪歐洲。」

Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already!