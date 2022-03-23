日媒民調8成憂中國對台日動武 矢板明夫：俄烏戰讓日認清敵人

日本首相岸田文雄。（彭博）

2022/03/23 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭，在亞洲地區也引起擔憂，多家日媒共同舉辦民調，結果有高達8成以上的日人擔心中國向俄羅斯進軍烏克蘭一樣，對台灣或日本動武。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫22日在臉書撰文指出，21日日本產經新聞、共同通信和富士電視台共同主辦的民調中，擔心中國有可能像俄羅斯入侵烏克蘭那樣，對日本或台灣動武的日本人竟高達了84%，其中有一半是非常擔心，另一半是比較擔心。

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矢板明夫表示，這個數字可能比台灣還要高，原因在於日本主流媒體雖然多少受到中國認知作戰影響，但在大是大非的問題上，都站在自由民主的陣營。此外在同一份民調中，認為日本應該討論和美國共有核武器也超過20%，達到歷史新高，首相岸田文雄的支持度也高達65%以上。

矢板明夫還提到俄國為了抗議日本經濟制裁，退出與日簽訂二戰和平條約談判，但他分析，這個決定對日本而言是一個解脫，因為俄國總統普廷上台後，俄羅斯從未真正想把領土還給日本，反而藉由談判從日方拿到各種好處。

因此日本網路上對終止和平條約談判一事，幾乎全是拍手叫好，烏克蘭戰爭宛如從天上潑下一盆冷水，讓很多人認清誰是朋友、誰是敵人，矢板明夫引述日本前首相安倍晉三與我國總統蔡英文在視訊會談後的說法：「在堅決反對用武力改變現狀的問題上與蔡總統達成了一致」，並點出這句話是說給鄰國聽。

矢板明夫表示，日本政治人物愈來愈敢發言，希望日本和台灣的關係能愈走愈近。

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