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    烏東八旬夫婦被孝女救出 嘆「有生之年看不到家鄉重建」

    烏東馬立波（Mariupol）一對八旬夫婦，今（22）日在女兒的幫助下順利逃抵西部，但不禁感嘆有生之年或無望看到家鄉完成重建。圖為3月17日馬立波市內一處遭轟炸的住宅社區大樓。（路透）

    烏東馬立波（Mariupol）一對八旬夫婦，今（22）日在女兒的幫助下順利逃抵西部，但不禁感嘆有生之年或無望看到家鄉完成重建。圖為3月17日馬立波市內一處遭轟炸的住宅社區大樓。（路透）

    2022/03/22 22:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭近一個月，遭俄軍圍城狂轟數週的烏東馬立波（Mariupol）一對八旬夫婦，今（22）日在女兒的幫助下順利逃抵西部，但他們也感嘆：「80幾年來第一次感到如此恐懼」、「家鄉已被轟成廢墟，可能要西元3000年才能完成重建」，有生之年或無望看到家鄉完成重建。

    據《CNN》報導，烏東戰略港都馬立波已遭俄軍持續圍城、轟炸數週，現年82歲的伊戈爾‧熱列茲尼亞克（Ihor Zhelezniak）與84歲妻子哈利娜‧熱列茲尼亞克（Halyna Zhelezniak），在女兒的協助下，經過4天艱困的旅程，今（22）日終於帶著家裡的4隻貓咪，一起抵達西部城市利沃夫（Lviv）。

    有生之年看不到家鄉重建

    談到過去幾週必須隨時躲避俄軍砲轟的生活，哈利娜表示，在84年的生命當中，這是她首次感到如此恐懼。她說：「我還在驚嚇當中，十分令人難以置信，但這是我和我的家人必須面對的現實。我很感謝我的女兒納塔莉亞，她救了我們，她沒有拋棄我們。」

    82歲的伊戈爾也直言，他不期待在有生之年能夠看到家鄉完成重建。他說：「我離去時的那個馬立波，可能要在西元3000年才可以完成重建，但我活不到那個時候了。現在只剩下廢墟了。」

    馬立波情勢危急、屍曝於野

    女兒海耶茨卡（Natalia Hayetska）也坦承，帶著兩位年邁的父母逃難是非常艱辛的，但幸虧一路上得到了許多善良人士的幫助。然而，提及馬立波及逃難路上的情況，海耶茨卡也形容，情況極度窘迫。

    海耶茨卡說：「（馬立波）已沒有民生基礎設施、沒有任何的水源，也沒有電。不斷被轟炸，不只是火砲，還有無人機和轟炸機，不斷地攻擊城市內的每個地方。」

    海耶茨卡也說，「有些人把不幸被炸死的遺體搬到附近路上，蓋上毯子，希望有人來收屍。但也有人直接把遺體就近掩埋，因為他們知道沒有人會來收屍了。這些都是真實發生的。」

    82歲的伊戈爾也直言，他不期待在有生之年能夠看到家鄉完成重建。（圖取自CNN主持人官方推特@JohnBerman）

    82歲的伊戈爾也直言，他不期待在有生之年能夠看到家鄉完成重建。（圖取自CNN主持人官方推特@JohnBerman）

    哈利娜表示，在84年的生命當中，這是她首次感到如此恐懼。（圖取自CNN主持人官方推特@JohnBerman）

    哈利娜表示，在84年的生命當中，這是她首次感到如此恐懼。（圖取自CNN主持人官方推特@JohnBerman）

    海耶茨卡（Natalia Hayetska）坦承，帶著兩位年邁的父母逃難是非常艱辛的，但幸虧一路上得到了許多善良人士的幫助。（圖取自CNN主持人官方推特@JohnBerman）

    海耶茨卡（Natalia Hayetska）坦承，帶著兩位年邁的父母逃難是非常艱辛的，但幸虧一路上得到了許多善良人士的幫助。（圖取自CNN主持人官方推特@JohnBerman）

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