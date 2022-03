影片曝光！ 烏克蘭版「神風特攻隊」 戰機遭擊落拖俄軍陪葬

2022/03/22 22:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭,遭遇烏國軍民強力抵抗,近日有烏克蘭媒體PO出一段影片,一架被擊落的烏軍戰機努力把機身朝著俄軍方向墜落,試圖將敵軍拖下去陪葬,猶如重現二次世界大戰的「神風特攻隊」。

烏克蘭媒體《The New Voice of Ukraine》20日在推特貼出一段影片指出,謝爾巴科夫中尉(Alexander Shcherbakov)2月26日駕駛一架戰機,不幸在赫爾松地區(Kherson)遭俄軍擊中,但他奮力讓墜機方向落在敵方地盤中,就算陣亡也要把俄軍拖下去陪葬。

影片中可見,戰機墜落爆炸後產生巨大火球,影片後段疑似是事發地點,可見多輛漆有Z字符號的俄軍車輛遭到摧毀。赫爾松是俄軍第一個佔領的烏克蘭城市,但近日傳出烏軍開始反攻,街上到處可見被摧毀的俄軍戰車。

The Ukrainian pilot aimed the downed plane at the occupiers and destroyed a column of equipment. The author of the video clarified that it happened on February 26 in the Kherson region. At the helm of the downed plane was Lieutenant Alexander Shcherbakov, who died. pic.twitter.com/OZRInTpw45