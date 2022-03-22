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    影片曝光！ 烏克蘭版「神風特攻隊」 戰機遭擊落拖俄軍陪葬

    烏克蘭媒體PO出一段影片，一架被擊落的烏軍戰機努力把機身朝著俄軍方向墜落，試圖將敵軍拖下去陪葬，猶如重現二次世界大戰的「神風特攻隊」。（圖取自《The New Voice of Ukraine》推特）

    烏克蘭媒體PO出一段影片，一架被擊落的烏軍戰機努力把機身朝著俄軍方向墜落，試圖將敵軍拖下去陪葬，猶如重現二次世界大戰的「神風特攻隊」。（圖取自《The New Voice of Ukraine》推特）

    2022/03/22 22:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭，遭遇烏國軍民強力抵抗，近日有烏克蘭媒體PO出一段影片，一架被擊落的烏軍戰機努力把機身朝著俄軍方向墜落，試圖將敵軍拖下去陪葬，猶如重現二次世界大戰的「神風特攻隊」。

    烏克蘭媒體《The New Voice of Ukraine》20日在推特貼出一段影片指出，謝爾巴科夫中尉（Alexander Shcherbakov）2月26日駕駛一架戰機，不幸在赫爾松地區（Kherson）遭俄軍擊中，但他奮力讓墜機方向落在敵方地盤中，就算陣亡也要把俄軍拖下去陪葬。

    影片中可見，戰機墜落爆炸後產生巨大火球，影片後段疑似是事發地點，可見多輛漆有Z字符號的俄軍車輛遭到摧毀。赫爾松是俄軍第一個佔領的烏克蘭城市，但近日傳出烏軍開始反攻，街上到處可見被摧毀的俄軍戰車。

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