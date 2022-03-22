同袍全落跑！ 俄兵開T-72戰車投降 烏國將重賞

一名俄軍士兵開著戰車繳械投降，烏軍將安排他入住一間環境舒適的房子，戰爭結束後也會賞給他1萬美元賞金，並讓他可以申請成為烏克蘭公民。（圖取自Victor Andrusiv臉書）

2022/03/22 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭日前招降俄軍似乎開始發揮效果，烏克蘭內政部顧問安德魯西夫（Victor Andrusiv）今發文指出，一名俄軍士兵米夏（Misha）開著戰車棄械投降，烏軍將安排他入住一間環境舒適的房子，戰爭結束後也會賞給他1萬美元賞金，並讓他可以申請成為烏克蘭公民。

安德魯西夫在臉書發文指稱，俄羅斯入侵烏克蘭以來，由於俄軍在烏克蘭會使用當地的手機SIM卡，烏克蘭情報單位會定期向這些電話號碼發送如何投降的詳細說明簡訊，最近就收到一名俄軍裝甲兵米夏的電話，米夏收到詳細指令後偷走俄軍一輛T-72戰車，並開往指定地點，烏軍透過無人機確保不是俄軍埋伏後，就接受米夏的投降和他開來的戰車。

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安德魯西夫轉述米夏的說法，稱其他的戰友都已經逃跑了，但米夏因為被上級註銷身分成「已陣亡」，被迫要繼續作戰，「俄軍部隊內部相當混亂，糧食也不足，沒有人出來指揮士兵，他只好開著戰車來投降」，米夏更直言不解為何要入侵烏克蘭。

安德魯西夫透露，烏軍將安排米夏入住一間環境舒適的房子，裡面有電視、電話、廚房、淋浴等生活設施，戰爭結束後也會賞給米夏1萬美元賞金和申請烏克蘭公民身分的機會。

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