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    13國議員籲挺強化烏克蘭防空！斯洛伐克：可提供現役S-300

    斯洛伐克表示如果北約或美國提供替代選項，願將現役俄製S-300防空飛彈系統轉交烏克蘭。圖為2013年12月希臘試射S-300防空飛彈。（法新社資料照）

    斯洛伐克表示如果北約或美國提供替代選項，願將現役俄製S-300防空飛彈系統轉交烏克蘭。圖為2013年12月希臘試射S-300防空飛彈。（法新社資料照）

    2022/03/22 17:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕這次戰爭烏克蘭人展現保家衛國的決心，《路透》報導，斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）表示：「如果北約或美國願意提供替代選項，我們願意將現役俄製S-300防空系統轉交烏克蘭使用！為對抗俄羅斯入侵進一份心力。」此外，13個西方國家的國會議員21日連署《關於升級烏克蘭防空系統的緊迫必要性》聯合聲明，呼籲國際協助提升烏克蘭防空戰力！

    俄羅斯外長：堅決反對

    但聽到這個消息後，俄羅斯外長拉夫羅夫強調，莫斯科絕不允許S-300防空飛彈「被轉讓」，倘若斯洛伐克真的轉交，他們將對烏克蘭後勤供應鏈展開「制裁」，同時也將視運送軍備的車隊或機隊，是「合理攻擊目標」。

    烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）在推特公佈13國國會議員的聯合聲明，由美國、英國、法國、德國、荷蘭、瑞典、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、波蘭、捷克、喬治亞共和國的個別國會議員或外交委員會負責人簽署。斯特凡楚克說：「非常感謝在這個充滿挑戰的時刻支持烏克蘭。」

    聯合聲明中說：「烏克蘭人民正在為他們和我們的自由獻出生命……我們都必須為了烏克蘭人和我們自己的利益而支持這場奮鬥。」

    聲明要求採取果斷行動來幫助烏克蘭，在烏克蘭建立和平，並提出了3個建議：
    一，支持烏克蘭的軍事和民防 ， 確保對領空的保護並阻止敵方裝備在烏克蘭境內的移動，這可透過提供反坦克和防空武器來實現。
    二，提供人道主義援助——確保向遭到砲擊和轟炸的烏克蘭城市運送食品和藥品；營救傷員和難民。
    三，保護對所有鄰國構成威脅的烏克蘭核設施。
    重要的是，俄羅斯須承認其有責任遵守《日內瓦公約》。

    聲明中強調，克里姆林宮發動的動是一場侵略戰爭，這是對歐洲和平的侵犯，也是戰爭罪的根源，「我們必須支持烏克蘭的武裝和民防，提供人道主義援助並保護可能威脅我們所有人的設施」。

    烏克蘭國會議長斯特凡楚克推文：

    北約在斯洛伐克境內部署愛國者飛彈。（歐新社）

    北約在斯洛伐克境內部署愛國者飛彈。（歐新社）

    德國聯邦軍現役的愛國者防空飛彈。（美聯社）

    德國聯邦軍現役的愛國者防空飛彈。（美聯社）

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