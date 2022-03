13國議員籲挺強化烏克蘭防空！斯洛伐克：可提供現役S-300

2022/03/22 17:18

〔編譯陳成良/綜合報導〕這次戰爭烏克蘭人展現保家衛國的決心,《路透》報導,斯洛伐克國防部長納德(Jaroslav Nad)表示:「如果北約或美國願意提供替代選項,我們願意將現役俄製S-300防空系統轉交烏克蘭使用!為對抗俄羅斯入侵進一份心力。」此外,13個西方國家的國會議員21日連署《關於升級烏克蘭防空系統的緊迫必要性》聯合聲明,呼籲國際協助提升烏克蘭防空戰力!

但聽到這個消息後,俄羅斯外長拉夫羅夫強調,莫斯科絕不允許S-300防空飛彈「被轉讓」,倘若斯洛伐克真的轉交,他們將對烏克蘭後勤供應鏈展開「制裁」,同時也將視運送軍備的車隊或機隊,是「合理攻擊目標」。

烏克蘭國會議長斯特凡楚克(Ruslan Stefanchuk)在推特公佈13國國會議員的聯合聲明,由美國、英國、法國、德國、荷蘭、瑞典、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、波蘭、捷克、喬治亞共和國的個別國會議員或外交委員會負責人簽署。斯特凡楚克說:「非常感謝在這個充滿挑戰的時刻支持烏克蘭。」

聯合聲明中說:「烏克蘭人民正在為他們和我們的自由獻出生命……我們都必須為了烏克蘭人和我們自己的利益而支持這場奮鬥。」

聲明要求採取果斷行動來幫助烏克蘭,在烏克蘭建立和平,並提出了3個建議:

一,支持烏克蘭的軍事和民防 , 確保對領空的保護並阻止敵方裝備在烏克蘭境內的移動,這可透過提供反坦克和防空武器來實現。

二,提供人道主義援助——確保向遭到砲擊和轟炸的烏克蘭城市運送食品和藥品;營救傷員和難民。

三,保護對所有鄰國構成威脅的烏克蘭核設施。

重要的是,俄羅斯須承認其有責任遵守《日內瓦公約》。

聲明中強調,克里姆林宮發動的動是一場侵略戰爭,這是對歐洲和平的侵犯,也是戰爭罪的根源,「我們必須支持烏克蘭的武裝和民防,提供人道主義援助並保護可能威脅我們所有人的設施」。

