他們是蟑螂！烏克蘭醫院老闆下令「閹割」遭俘虜俄兵

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後,導致烏克蘭約有1千萬人流離失所。近日1名在烏東成立戰區醫院的經營者德魯岑科接受專訪時表示,自己已下達命令給院內醫生,對遭俘虜的俄羅斯士兵進行閹割手術,他怒說「因為他們(俄軍)是蟑螂,不是人」,消息曝光後,引發外界軒然大波。

德魯岑科(Gennadiy Druzenko)於2014年在烏東衝突地方地區,建立第1間志願性的流動醫院,該間醫護人員多為平民醫生。他近日接受電視頻道「烏克蘭24」訪問時表示,他本身是人道主義者,「只要看到一個人受傷,對方就不再是敵人,而是病患」,接著突然話鋒一轉說,他已對醫院內部人員下達非常嚴格的命令,要求閹割所有遭俘虜的俄羅斯士兵,他接著怒斥,「因為他們是蟑螂,不是人」。

德魯岑科在訪談中對主持人說,「在這裡接受治療的俄羅斯人都會死亡,而且是大量的,他們來到這裡的人,將會記得踏上烏克蘭土地的噩夢,如同德國人記得史達林格勒(Stalingrad)一樣」。

德魯岑科的言論曝光後,引發外界譁然,他事後透過社群平台臉書公開致歉,那是自己情緒化的發言,同時澄清醫院沒有對俄羅斯士兵進行閹割手術。據知,俄羅斯調委會已將德魯岑科列入國際通緝名單中,並展開相關刑事調查中,未來可能面臨俄羅斯法律審判。

