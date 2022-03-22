他們是蟑螂！烏克蘭醫院老闆下令「閹割」遭俘虜俄兵

德魯岑科表示，自己已下達命令給院內醫生，對遭俘虜的俄羅斯士兵進行閹割手術，他怒說「因為他們（俄軍）是蟑螂，不是人類」，消息曝光後，引發外界軒然大波。（圖擷取自「@BeaneRonin」推特）

2022/03/22 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，導致烏克蘭約有1千萬人流離失所。近日1名在烏東成立戰區醫院的經營者德魯岑科接受專訪時表示，自己已下達命令給院內醫生，對遭俘虜的俄羅斯士兵進行閹割手術，他怒說「因為他們（俄軍）是蟑螂，不是人」，消息曝光後，引發外界軒然大波。

德魯岑科（Gennadiy Druzenko）於2014年在烏東衝突地方地區，建立第1間志願性的流動醫院，該間醫護人員多為平民醫生。他近日接受電視頻道「烏克蘭24」訪問時表示，他本身是人道主義者，「只要看到一個人受傷，對方就不再是敵人，而是病患」，接著突然話鋒一轉說，他已對醫院內部人員下達非常嚴格的命令，要求閹割所有遭俘虜的俄羅斯士兵，他接著怒斥，「因為他們是蟑螂，不是人」。

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德魯岑科在訪談中對主持人說，「在這裡接受治療的俄羅斯人都會死亡，而且是大量的，他們來到這裡的人，將會記得踏上烏克蘭土地的噩夢，如同德國人記得史達林格勒（Stalingrad）一樣」。

德魯岑科的言論曝光後，引發外界譁然，他事後透過社群平台臉書公開致歉，那是自己情緒化的發言，同時澄清醫院沒有對俄羅斯士兵進行閹割手術。據知，俄羅斯調委會已將德魯岑科列入國際通緝名單中，並展開相關刑事調查中，未來可能面臨俄羅斯法律審判。

Gennadiy Druzenko the owner of a war-zone mobile hospital in eastern Ukraine has told a Ukrainian TV interviewer that he has instructed his doctors to 'castrate' captured Russian soldiers. #UkraineRussiaWar #Ukraine️ pic.twitter.com/CXUnhkA9XX — RoninBeane （@BeaneRonin） March 21, 2022

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