「為何要間接支持俄羅斯？」 烏克蘭副總理向以色列喊話

繼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）後，烏克蘭副總理韋列舒克（見圖）也向以色列喊話，並沉痛表示「為何要間接支持俄羅斯人？」（翻攝自臉書）

2022/03/22 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕繼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）後，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）也向以色列喊話，並沉痛表示「為何要間接支持俄羅斯人？」

韋列舒克在臉書上說，俄羅斯軍方在梅利托波爾市（Melitopol）綁架了3名以色列公民，因此她想向以色列喊話，「以色列暫停了和烏克蘭間的免簽旅行，也不支持制裁普廷，說白了，以色列不想和俄羅斯吵架」。

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「我們永遠不會跪下！」韋列舒克認為，以色列試圖讓烏克蘭跟俄羅斯和解，但這更像是試圖說服烏克蘭光榮投降，「或許以色列政治高層可能有自己的地緣政治和經濟考慮，但事實證明，以色列人仍然不太了解烏克蘭人，包括烏克蘭猶太人」，

韋列舒克說，她一直認為不需要告訴以色列人，什麼是戰爭，「就是居民區遭到轟炸，人道主義部隊被砲擊；城市被圍困，缺水缺藥；又或是平民遭到綁架，就像在梅利托波爾被綁的以色列家庭一樣」，她沉痛表示「如果以色列明白這一切，為什麼要間接支持俄羅斯人呢？」

韋列舒克指出，烏克蘭猶太人和其他烏克蘭人對以色列在烏俄戰爭問題上的立場感到失望，「我確信以色列人民站在烏克蘭一邊，但或許以色列政府仍有時間站在右派（意指俄羅斯），他們也不可能保持中立」。

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