她曝曾任普廷手下「女間諜」成色誘專家 現居美國轉行公關業

37歲的蘿莎自曝，曾經是俄羅斯總統普廷手下工作的女間諜。（圖擷取自「aliiaroza」Instagram）

2022/03/22 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭近4週，雙方除了使用槍砲攻擊，也會利用情報資訊作戰。1名37歲名媛近日自曝，曾經是俄羅斯總統普廷手下工作的女間諜，她於18歲在莫斯科接受特殊軍事訓練，成為一名色誘專家，多年來執行祕密任務，不過最終趁機逃離，現居於美國比佛利山莊，轉行從事公關業。

據《太陽報》獨家報導，現年37歲的蘿莎（Aliia Roza）透露，由於自己的祖父是俄羅斯在二次大戰的功臣之一，因此她18歲時在莫斯科接受特務軍事訓練，除了學習運用不同種類槍枝和射擊，還必須學習如何使用美色和「性愛技巧」，透過色誘方式獲取情報。

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蘿莎指出，訓練學校教導，與目標談話時必須保持神祕感，才能喚起對方的興趣，並透過發生性行為讓對方難以忘懷，藉此達到「戀愛感」，同時贏得對方信任感。

蘿莎提到，最後一次執行任務的目標對象是販毒集團的大哥弗拉基米爾（Vladimir），她成功讓對方在夜店中愛上自己，但不久後遭到弗拉基米爾的親信揭穿身分後，手下將她帶到森林毒打一頓，不過弗拉基米爾深深愛著自己，拯救自己免於被處決，甚至還殺了自己的親信，並在交往數月後遭到暗殺。

蘿莎說，弗拉基米爾在死前曾建議自己，應該離開俄羅斯，當時她從俄羅斯逃往土耳其，接著再轉往歐洲等地，現在她和男友居住在美國比佛利山莊，擁有1棟價值約2000萬美元（約新台幣約5.7億元）的豪宅，同時成立一間公關公司。

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