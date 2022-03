俄國防部成員厚臉皮：美軍因忌妒不願稱讚俄軍「成功」

2022/03/21 22:24

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭受挫開始胡言亂語?俄羅斯國防部公共委員會成員科羅琴科(Igor Korotchenko)日前在俄國官媒電視台宣稱,美國五角大廈因為忌妒,而不願稱讚俄軍入侵行動的「成功」。

專欄作家、俄羅斯媒體分析師茱莉亞(Julia Davis)20日在推特分享一張照片,並表示「俄羅斯國防部公共委員會成員科羅琴科在俄國官方媒體電視台指出,五角大廈『因為專業方面的忌妒』,不願意讚美俄軍入侵烏克蘭的『成功』」。

文章曝光後讓國外網友狂酸,「這是我看過最有趣的事情」、「哈哈。全世界都發現了俄羅斯軍隊的無能」、「克里姆林宮再次自欺欺人。看來他們成功地失去了5名將軍和數千名士兵以及數千億美元的財富。多麼成功的故事」,台灣網友也笑說「精神勝利法 有夠尷尬」、「阿Q勝利法...已習得」、「都不知道原來俄國國防部也擅長說笑話」。

Russian state TV: Igor Korotchenko, Russian Defense Ministry's Public Council member, says that the Pentagon is not applauding "successes" by Russia's Armed Forces in Ukraine "because of professional jealousy." pic.twitter.com/RhgE6DBl3d