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    俄國防部成員厚臉皮：美軍因忌妒不願稱讚俄軍「成功」

    俄羅斯國防部公共委員會成員科羅琴科日前在俄國官媒電視台宣稱，美國五角大廈因為忌妒，而不願稱讚俄軍入侵行動的「成功」。（圖取自Julia Davis推特）

    俄羅斯國防部公共委員會成員科羅琴科日前在俄國官媒電視台宣稱，美國五角大廈因為忌妒，而不願稱讚俄軍入侵行動的「成功」。（圖取自Julia Davis推特）

    2022/03/21 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭受挫開始胡言亂語？俄羅斯國防部公共委員會成員科羅琴科（Igor Korotchenko）日前在俄國官媒電視台宣稱，美國五角大廈因為忌妒，而不願稱讚俄軍入侵行動的「成功」。

    專欄作家、俄羅斯媒體分析師茱莉亞（Julia Davis）20日在推特分享一張照片，並表示「俄羅斯國防部公共委員會成員科羅琴科在俄國官方媒體電視台指出，五角大廈『因為專業方面的忌妒』，不願意讚美俄軍入侵烏克蘭的『成功』」。

    文章曝光後讓國外網友狂酸，「這是我看過最有趣的事情」、「哈哈。全世界都發現了俄羅斯軍隊的無能」、「克里姆林宮再次自欺欺人。看來他們成功地失去了5名將軍和數千名士兵以及數千億美元的財富。多麼成功的故事」，台灣網友也笑說「精神勝利法 有夠尷尬」、「阿Q勝利法...已習得」、「都不知道原來俄國國防部也擅長說笑話」。

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