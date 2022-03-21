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    我在紋眉！中國東航墜機他卻先退票 幸運逃過一劫

    黃姓男子原本21日下午要搭乘的中國東方航空班機意外墜毀，他幸運逃過一劫，上網報平安。（圖翻攝自微博、抖音）

    黃姓男子原本21日下午要搭乘的中國東方航空班機意外墜毀，他幸運逃過一劫，上網報平安。（圖翻攝自微博、抖音）

    2022/03/21 20:39

    〔即時新聞／綜合報導〕中國東方航空一架波音737客機週一（21日）下午1點15分左右在廣西梧州藤縣山區墜毀，機上人員仍生死未卜。不過，該班機原本應載124名旅客，後來只有123名乘客上機；這名幸運兒事後自己跳出來報平安，自稱原本要轉機，因為前一班航班取消，只好退票，沒想到因此逃過一劫。

    綜合外電報導，中國東航這架MU5735航班21日下午從雲南省昆明起飛，目的地為廣東省廣州白雲機場，卻在飛經廣西梧州藤縣山區時墜毀。原本機上應載客124人，但事發後通報的人數卻少了1人，24歲黃姓男子隨後在網路上報平安，自稱就是原本要搭乘失事班機、卻未搭上的旅客。

    黃男說，他是要先從雲南省騰衝搭機到昆明，再轉機搭這班東航班機從昆明飛廣州，但因為天候不佳，騰衝這班飛機臨時取消，無奈只能將接下來轉機的航班機票也退了，沒想到竟幸運逃過一劫，如今機上人員生死未卜，他希望搭上該班機的旅客都能平安。

    其實，黃男3天前曾在網路上PO出該班機的購票資訊，因此失事消息傳出後，不少親友都相當關心。今天下午黃男在個人抖音頻道「凌哥哥」分享他在紋眉的影片 ，似乎還不知道原本要搭的班機已出事，該影片隨即湧入數千名網友留言。

    黃男3天前曾PO出失事航班的購票資訊。（圖翻攝自微博）

    黃男3天前曾PO出失事航班的購票資訊。（圖翻攝自微博）

    黃男今天下午在抖音分享自己紋眉的影片。（圖翻攝自抖音）

    黃男今天下午在抖音分享自己紋眉的影片。（圖翻攝自抖音）

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