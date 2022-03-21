為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    21世紀以來中國最大的空難 習近平「立即做出重要指示」

    東方航空飛機失事後，習近平做出指示。（路透、微博、網路圖片，本報合成）

    東方航空飛機失事後，習近平做出指示。（路透、微博、網路圖片，本報合成）

    2022/03/21 19:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國東方航空公司一架波音737客機今天下午飛經廣西省山區時失聯，中國民航局證實已墜毀，機上132人生死未卜，中國專家指出，這次事故可能是21世紀以來中國最大的空難。中共領導人習近平也已對事做出一連串指示。

    綜合中媒報導，東方航空公司MU5735航班執行昆明飛往廣州任務時，在廣西梧州市上空失聯並墜毀，機上載有123名乘客以及9名機組人員。

    事故發生後，中國國家主席習近平立即做出重要指示，要求立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後，「國務院委派領導同志靠前協調處理，盡快查明事故原因，舉一反三，加強民用航空領域安全隱患排查，狠抓責任落實，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全。」

    中國國務院總理李克強做出批示，要求全力搜尋倖存者，盡可能救治傷患，妥善處理善後事宜，做好遇難者家屬安撫和服務，「實事求是、及時準確發布信息，認真嚴肅查明事故原因」，採取有力措施加強民航安全管理。

    根據習近平指示和李克強要求，中國民航局以及應急管理部等相關單位已經派遣人員趕赴現場，並調派廣西、廣東兩地救援力量趕赴現場參與救援。

    東方航空飛機失事後，習近平做出指示。（路透）

    東方航空飛機失事後，習近平做出指示。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國東航墜機132人生死未卜 台灣分公司：乘客資訊仍不確定
    2022/03/21 18:10

    中國東航墜機132人生死未卜 台灣分公司：乘客資訊仍不確定
    中國東航客機廣西墜機引發山林大火 機上132人生死未卜
    2022/03/21 17:49

    中國東航客機廣西墜機引發山林大火 機上132人生死未卜

    隨身行動按摩師 日日幫你疏通穴道
    中國東航波音737客機墜毀 機齡不到7年
    2022/03/21 17:31

    中國東航波音737客機墜毀 機齡不到7年
    影片曝光！ 疑中國東航班機引發森林大火 墜機前高度驟降
    2022/03/21 17:22

    影片曝光！ 疑中國東航班機引發森林大火 墜機前高度驟降

    一鍵客製醇香 best嵌入咖啡機開賣
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播