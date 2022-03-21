21世紀以來中國最大的空難 習近平「立即做出重要指示」

東方航空飛機失事後，習近平做出指示。（路透、微博、網路圖片，本報合成）

2022/03/21 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國東方航空公司一架波音737客機今天下午飛經廣西省山區時失聯，中國民航局證實已墜毀，機上132人生死未卜，中國專家指出，這次事故可能是21世紀以來中國最大的空難。中共領導人習近平也已對事做出一連串指示。

綜合中媒報導，東方航空公司MU5735航班執行昆明飛往廣州任務時，在廣西梧州市上空失聯並墜毀，機上載有123名乘客以及9名機組人員。

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事故發生後，中國國家主席習近平立即做出重要指示，要求立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後，「國務院委派領導同志靠前協調處理，盡快查明事故原因，舉一反三，加強民用航空領域安全隱患排查，狠抓責任落實，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全。」

中國國務院總理李克強做出批示，要求全力搜尋倖存者，盡可能救治傷患，妥善處理善後事宜，做好遇難者家屬安撫和服務，「實事求是、及時準確發布信息，認真嚴肅查明事故原因」，採取有力措施加強民航安全管理。

根據習近平指示和李克強要求，中國民航局以及應急管理部等相關單位已經派遣人員趕赴現場，並調派廣西、廣東兩地救援力量趕赴現場參與救援。

東方航空飛機失事後，習近平做出指示。（路透）

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