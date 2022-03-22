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    20公斤槓片砸臉！健身男無端傷人頭破血流 詭辯腳傷是意外

    澳洲男子萊恩在健身房運動時，突然手持20公斤槓片走向練臥推的男子，將槓片砸向對方頭部。（圖擷取自Youtube）

    澳洲男子萊恩在健身房運動時，突然手持20公斤槓片走向練臥推的男子，將槓片砸向對方頭部。（圖擷取自Youtube）

    2022/03/22 00:27

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲達爾文（Darwin）一家健身房發生駭人事件，男子萊恩（Shane William Ryan）手拿20公斤的槓片，無端砸向一名正在臥推的男子，害受害者頭部鮮血直流，所幸送醫急救後並無生命危險。萊恩堅稱這是一起意外，但監視器將他的惡行全錄下，最終被依傷害罪判處19個月刑期。

    澳洲媒體《New.com.au》報導，2020年10月22日凌晨，33歲的萊恩獨自前往健身房運動，從監視器影片可見，手持20公斤的槓片的萊恩，突然衝向一名正在臥推的男子，把槓片砸向他的上半身，導致男子當場鮮血直流，萊恩則假裝腳踝受傷，從受害者身邊走開，然後拿著電話回來叫救護車。

    受害男子後來被診斷出頭骨骨折、臉部腫脹、頭痛和胸痛，以及左眉1處裂傷，所幸經手術處理後無生命危險，但事件已經造成男子心理陰影，患有焦慮症，未來仍需接受治療。事件發生後，萊恩辯稱腳扭傷，意外跌倒才不小心砸傷男子，如今監視器畫面曝光，顯見萊恩是蓄意傷害。

    法院認為，「被告在事件發生前與受害者關係良好，但事件發生後造成受害者心理創傷，且當時受害者手提重物，無法自我保護，被告又無任何正當攻擊理由，缺乏明確動機。」法院最後依傷害罪判處萊恩19個月刑期，至少服刑滿10個月才得以假釋。

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