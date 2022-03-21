中國東航波音737客機墜毀 機齡不到7年

中國東方航空B-1971波音737-800班機21日下午驚傳墜毀廣西山區。（圖擷取自網路）

2022/03/21 17:31

〔中央社〕一架中國東方航空的客機今天下午墜毀在廣西，官方證實機上有132人。據中國都市快報引述多個航空媒體微博報導，失事的是波音737-800NG型客機，編號B1791，機齡只有6.8年。

中國民航局發布的消息指出，東航這架波音737客機由昆明飛往廣州途中，在廣西梧州上空失聯，已確認飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。

請繼續往下閱讀...

都市快報報導，失事的是東航MU5735航班，據飛航追蹤軟體Flightradar24顯示，這架客機的速度和高度在梧州附近出現驟降。

上游新聞報導，這架班機原計劃下午1時10分從昆明長水機場起飛，預計3時05分抵達廣州白雲機場，但飛機起飛後1時15分後，於下午2點20分左右失聯。

報導說，飛行數據顯示，MU5735從昆明機場起飛後，一直維持著約8869公尺高度飛行。下午2時19分，飛機突然以每小時845公里的速度驟降，2時21分也就是僅約2分鐘時間，雷達螢幕即失去這架客機的蹤影。

另據微博博主「馬上談」上傳的45秒墜機現場畫面顯示，熊熊烈火夾雜著直竄雲霄的濃煙瀰漫山頭。

央視新聞報導說，東航失事的客機在廣西梧州藤縣發生事故，並引發森林大火，目前搜救單位已動員趕往現場，機上乘客死傷不明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法