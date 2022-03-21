佛奇：Omicron亞種變異株BA.2傳染性更高 美確診數將增加

美國首席防疫專家佛奇近表示，Omicron變異株的亞種「BA.2」傳染性比BA.1高，但症狀不嚴重，預測未來美國境內確診數將可能因此增加，但不至於大規模爆增，並重申接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）加強劑是預防染疫的最佳方法。（路透）

2022/03/21 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）近日接受專訪表示，Omicron變異株的亞種「BA.2」傳染性比BA.1高，但症狀不嚴重，預測未來美國境內確診數將可能因此增加，但不至於大規模爆增，並重申接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）加強劑是預防染疫的最佳方法。

根據美媒《CNBC》報導，佛奇於20日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時透露，Omicron變異株的亞種「BA.2」傳染性比BA.1高約50％至60％，但症狀似乎不嚴重，「BA.2傳染力確實提高了，仔細觀察確診病患，發現症狀沒有更加嚴重，病毒也沒有出現明顯免疫逃脫情況」。

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佛奇提到，依據數據推測，目前美國感染「BA.2」確診數約達25％至30％，未來將很可能成為主流變異株，他進一步說明，「由於BA.2高染特性，將出現新一波確診數，但不一定會出現大規模爆增情形」；對此佛奇強調，接種第3劑加強針仍是防止染疫的最佳方法。

據美國疾病管制暨預防中心（CDC）於19日通報，新增確診3萬1200例、死亡958例，這2項數據與年初比較，皆已大幅度減少。

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