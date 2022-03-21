回收場英雄！烏克蘭老兵修復擄獲裝備 反打俄羅斯入侵者

俄羅斯軍隊使用的許多裝備與烏克蘭士兵使用的裝備相似或相同，許多被俄軍遺棄的裝備，經修復後改為烏克蘭效力，烏克蘭藍黃國旗塗在俄羅斯軍事標誌上作為標示。（路透）

2022/03/21 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，雙方爆發戰事近一個月，儘管烏克蘭獲得國際廣泛援助，但仍急需武器裝備的補充來對抗俄軍，烏克蘭在戰場上持續擄獲俄軍武裝，回收修理、重新粉刷後，將槍口對準原本裝備的入侵者。

據《CNN》報導，烏克蘭軍隊向霍斯托梅爾（Hostomel）的俄羅斯陣地發射24枚火箭彈，這些火箭彈實際上來自於俄羅斯「颶風」 （Uragan）多管火箭發射器，烏克蘭國土防衛部隊副指揮官、烏克蘭海軍退役水兵尤里 （Yuri Golodov） 表示：「我們完好無損地俘虜了這些火箭，晚上把他們交給了烏克蘭武裝部隊，現在烏克蘭軍隊已經向他們發射。」

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現年69歲的尤里年輕時曾在蘇聯北方艦隊服役過，他現在帶領一個團隊在基輔一個秘密地點的軍事回收場工作，修理和重新粉刷俄羅斯軍事裝備，賦予它們第二生命，供烏克蘭軍隊使用，他說：「我們從俄羅斯軍隊拿走的所有東西，都會轉移到烏克蘭武裝部隊。」

尤里表示，俄羅斯軍隊使用的許多裝備與烏克蘭士兵使用的裝備相似或相同，因此烏克蘭士兵也熟悉其操作，這些可以追溯到前蘇聯的武器裝備，儘管看起來很舊，但正確使用它，將可以使用很長時間。

在採訪時，尤里團隊正在改造一輛擄獲的俄羅斯火炮支援車，烏克蘭藍黃國旗塗在俄羅斯軍事標誌上，將其通訊設備拆除後，送回前線，尤里指出：「我們可以將這輛車做為後送傷兵使用」，這是一輛可以應付任何沼澤或雪道路狀況的越野車。

回收場也有一輛完整的俄羅斯裝甲運兵車，尤里稱這輛車是他們襲擊俄羅斯縱隊時所擄獲，烏克蘭部隊攻擊領頭車輛，然後俄羅斯士兵棄車逃跑，尤里表示類似情況經常出現，可以看出俄羅斯士兵很年輕、缺乏經驗，同時士氣低落。

尤里最後表示，他曾在蘇聯海軍服役過，他知道俄羅斯軍隊實力，對於戰爭爆發至今烏克蘭的表現並不意外，俄羅斯軍隊實力只是一個神話，他對烏克蘭勝利充滿信心。

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