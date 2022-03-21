為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國務院認定 緬甸軍方洛興雅暴行構成種族滅絕

    2022/03/21 04:36

    〔中央社〕美國官員今天表示，拜登政府正式認定緬甸軍政府對洛興雅（Rohingya）少數民族的暴行構成種族滅絕與危害人類罪。支持者相信，此舉有助讓緬甸軍方負起相關責任。

    路透社引述美國官員說法報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於21日在華府的美國大屠殺紀念館（U.S. Holocaust Memorial Museum）作出上述宣布。該紀念館正舉行特展，以讓外界了解洛興雅人面臨的困境。

    不願透露姓名的官員透露，布林肯下令進行「法律和事實分析」後得出結論，即緬甸軍隊對洛興雅人實施種族滅絕；且華府認為，正式認定有助加重國際壓力，以要求軍政府承擔相關責任。

    一名國務院高階官員指出：「這將讓他們（緬甸軍政府）難以繼續其暴行。」

    自冷戰時期以來，美國國務院曾6度使用「種族滅絕」一詞，描述波士尼亞（Bosnia）、盧安達（Rwanda）、蘇丹達佛（Darfur）大屠殺，以及伊斯蘭國（Islamic State）對伊拉克亞茲迪人（Yazidis）等少數族裔的攻擊等。最近一次是在去年1月，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）認定中國對新疆維吾爾族等少數民族進行種族滅絕。

    緬甸2017年發動軍事鎮壓，造成73萬餘名洛興雅穆斯林逃至鄰國孟加拉。

    聯合國真相調查小組（UN Fact-Finding Mission）於2018年指控緬甸軍方鎮壓洛興雅人之舉屬於種族滅絕，不過華府當時僅將相關暴行稱為「種族清洗」（ethnic cleansing）。1110321

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播