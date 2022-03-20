至少900多平民死亡 澤倫斯基：若早點加入北約就不會發生戰爭

聯合國人權事務高級專員辦事處20日表示，自俄國入侵以來，至少有902名烏國平民喪生，真實數字恐怕更高。（美聯社）

2022/03/20 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）週日（20日）表示，自俄羅斯上月24日侵略烏克蘭以來，至少有902名平民喪生，而真實數字恐怕更高。

根據CNN報導，俄軍雖堅稱打擊目標不包括平民，但越來越多證據顯示俄軍在烏國進行無差別攻擊。聯合國人權高專辦20日就表示，至今已知至少900名平民不幸喪生，1459人受傷，大多數傷亡都是爆炸性武器造成，包括重型火砲、多管火箭炮、飛彈等等。

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據悉，已知死亡的902人中，有179名男性、134名女性、25名男童、11名女童，以及性別未知的39名孩童和514名成年人。而上述的數字都記錄在案，真實死傷數字恐怕更高，許多傷亡報告仍有待證實。

面對這麼多無辜性命犧牲，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接受CNN訪問時慨嘆，「如果烏克蘭能早點加入北約（NATO），那麼這場戰爭很可能就不會發生」。他也向北約喊話，應該明確表態讓烏克蘭加入，或者直接說不，不要再態度曖昧。

澤倫斯基今天也簽署命令，將戒嚴自26日起再延長30天。

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