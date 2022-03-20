謠言終結站》烏克蘭捏造屍體堆積假象？ 是俄國MV花絮！

網路傳聞指稱1段影片是「烏克蘭造假影片」。（擷取自台灣事實查核中心）

2022/03/20 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，網路上流傳許多相關影片，其中也有不少假訊息。近日網路上就流傳1段影片，意圖指稱烏克蘭營造屍體堆積的假象，事實上影片卻是來自1名俄羅斯歌手的MV（音樂影片）幕後花絮，與俄烏衝突完全無關。

台灣事實查核中心表示，近日社群媒體上流傳1段影片，內容為貨車載滿看似裝了屍體的黑色屍袋，但其中1個屍袋卻有人將頭部露出袋外，正在抽菸。影片搭配文字訊息指稱「烏克蘭造假影片又添一樁，我們正在等待烏克蘭『宣傳者』的下一個傑作」。

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查核中心發現，網傳影片來自抖音使用者「vasyaivanovdesign」去年3月發布的1段影片，他當時以俄文說明這是「哈士奇-永遠不會」（Хаски - Никогда-нибудь）的影片拍攝現場。以該使用者的名稱「Vasya Ivanov」搜尋，可找到其Instagram帳號，從限時動態也可找到與網傳影片相似、標註日期為2020年4月的幕後花絮影片。

查核中心進一步在YouTube搜尋「Никогда-нибудь」（永遠不會），可找到2020年9月由「Хаски」（哈士奇）頻道上傳的同名MV，MV簡介中說明影片的設計師就是「Vasya Ivanov」，頻道所連結的臉書與iTunes頁面也都說明哈士奇是1名俄羅斯饒舌歌手。

綜上所述，網傳影片為俄羅斯饒舌歌手哈士奇的MV幕後花絮，與近期俄烏衝突無關，網路傳言意圖挪用該影片指稱是「烏克蘭造假影片」，為錯誤訊息。

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原始影片的貼文已經說明這是MV拍攝現場。（擷取自台灣事實查核中心）

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