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    軍情動態》挑戰極限！ 美軍「閃電航艦」測試裝載20架F-35B

    裝載F-35B戰機的「閃電航艦」，能提供陸戰隊超凡卓絕的制空與打擊性能。圖為2架英國皇家海軍F-35B（中，右）和1架美軍陸戰隊F-35B（左）停泊在伊莉莎白女王號。（法新社）

    裝載F-35B戰機的「閃電航艦」，能提供陸戰隊超凡卓絕的制空與打擊性能。圖為2架英國皇家海軍F-35B（中，右）和1架美軍陸戰隊F-35B（左）停泊在伊莉莎白女王號。（法新社）

    2022/03/20 20:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊與美國海軍將於4月展開最新「閃電航艦」（Lightning Carrier）測試計畫，預定將有20架F-35B戰機登上美利堅級兩棲突擊艦第2號艦「的黎波里號」（USS Tripoli - LHA 7），驗證甲板與起降操作能力。若相關測試順利完成，未來可以充分利用兩棲攻擊艦的海上基地優勢，為美軍和聯合部隊提供重要的進入、集結和打擊能力。

    美軍「閃電航艦」的概念，其設想是打造一款能攜帶F-35B垂直起降戰機的小型航空母艦，讓其更加發揮「海上控制/海上拒止」（sea-control/sea-denial ）的作用。美利堅級兩棲突擊艦首艦「美利堅號」（USS America LHA-6）2019年10月在東太平洋進行例行訓練時，就成功搭載12架F-35B戰機，使其從兩棲突擊艦轉型為輕型航空母艦，被視為空前創舉。

    據美國網媒《The Drive》報導，本次負責執行測試的兩棲突擊艦「的黎波里號」，在建造期間已根據「美利堅號」經驗，強化飛行甲板和通訊系統，因此具備完整的F-35B操作能力，並將與陸戰隊第1作戰測評中隊（VMX 1）、VMFA-211中隊以及VMFA-225中隊搭配進行驗證，而這也將超越去年英國皇家海軍「伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth R08）航空母艦搭載18架F-35B戰機的部署數量紀錄。

    美國陸戰隊表示，儘管將有20架F-35B戰機登艦，但該艦原先搭載的MV-22B「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機仍將繼續留在艦上，以便確保兩者之間能互相搭配整合形成戰力。

    美軍強調，這項測試並非計畫以小型的「閃電航艦」替代大型正規航艦，而是著眼於強化武力投射能量，使美軍在印太地區作戰時能具備更迅速有效的空中戰力。

    在F-35戰機系列中，F-35B供美國陸戰隊與他國海軍使用，擁有短場與垂直起降的能力，能在陸戰隊的兩棲登陸艦或他國海軍的滑跳型航空母艦上起降。F-35B不僅是美國陸戰隊首款能從兩棲突擊艦上運作的超音速匿蹤戰機，更是將徹底顛覆陸戰航空隊戰法的全新戰機。

    F-35B不僅是陸戰隊首款能從兩棲突擊艦上運作的超音速匿蹤戰機，更是將徹底顛覆陸戰航空隊戰法的全新戰機。（法新社）

    F-35B不僅是陸戰隊首款能從兩棲突擊艦上運作的超音速匿蹤戰機，更是將徹底顛覆陸戰航空隊戰法的全新戰機。（法新社）

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