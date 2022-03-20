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    俄再以極音速飛彈攻烏克蘭 並從海上射巡弋飛彈

    俄羅斯國防部 3 月 19 日表示，俄羅斯於 2022 年 3 月 18 日在烏克蘭首次使用其最新的 Kinzhal 高超音速飛彈摧毀了烏克蘭西部一個軍火庫。圖為俄羅斯的 MiG-31 超音速攔截機攜帶高超音速 Kinzhal（匕首）飛彈在莫斯科勝利日閱兵期間飛越紅場。 （法新社檔案照）

    俄羅斯國防部 3 月 19 日表示，俄羅斯於 2022 年 3 月 18 日在烏克蘭首次使用其最新的 Kinzhal 高超音速飛彈摧毀了烏克蘭西部一個軍火庫。圖為俄羅斯的 MiG-31 超音速攔截機攜帶高超音速 Kinzhal（匕首）飛彈在莫斯科勝利日閱兵期間飛越紅場。 （法新社檔案照）

    2022/03/20 19:19

    〔中央社〕俄羅斯今天表示，俄軍再次發射極音速飛彈（hypersonic missiles）攻擊烏克蘭境內目標，摧毀烏國南部一個燃料儲存設施，並在黑海和裏海的軍艦發射了「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，攻擊烏克蘭的軍事基礎設施。

    法新社報導，俄羅斯國防部表示：「配備極音速飛彈的「匕首」（Kinzhal）飛彈系統，摧毀位在尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）附近一處烏克蘭武裝部隊的燃料和潤滑油大型儲存地點。」

    俄羅斯國防部還宣稱，俄軍從海上發射飛彈，攻擊烏克蘭北部奧夫魯契（Ovruch）一處訓練中心，擊斃100多名烏克蘭特種部隊成員和「外國傭兵」。

    路透社報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱，俄軍是從克里米亞空域，發射匕首極音速飛彈。他還表示，俄軍在黑海和裏海的軍艦發射了「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，攻擊烏克蘭的軍事基礎設施。

    科納申科夫說：「從黑海海域發射的口徑巡弋飛彈，是針對涅任（Nizhyn）一間工廠，該工廠負責修復戰鬥中受損的烏克蘭裝甲車。」

    莫斯科18日曾宣布，俄軍發射匕首極音速飛彈，摧毀烏克蘭西部一個軍火庫，這是俄軍首次於實戰中使用這款新一代武器。

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