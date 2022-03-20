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    將英國脫歐比喻成烏克蘭抗俄 強森這席話幾乎惹怒全歐洲！

    英國首相強森一席將烏國人抵抗俄軍比擬成英國脫歐的發言，惹惱歐盟一票政治領袖。（法新社）

    英國首相強森一席將烏國人抵抗俄軍比擬成英國脫歐的發言，惹惱歐盟一票政治領袖。（法新社）

    2022/03/20 18:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發國際關注，但近日英國首相強森（Boris Johnson）一席將烏國人抵抗俄軍比擬成英國脫歐的發言，不僅引發國內反對派砲轟，也惹惱歐盟一票政治領袖。

    根據英國《衛報》 報導，強森週六（19日）在英格蘭布萊克浦（Blackpool）的保守黨春季大會上致詞時，提到俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，竟稱英國就像烏克蘭人一樣，本能地想去追求自由、反抗暴政，「例如英國人支持脫歐，我不認為這個決定是敵視外國人，而是我們想更自由地以不同方式來做事情」。

    此言一出引發歐洲輿論譁然，不少人認為強森是在暗指歐盟是「暴政」，不僅英國國內反對派跳出來怒轟強森發言不得體，歐盟領袖也對此表達強烈不滿。前歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）就直言，強森把烏克蘭的奮戰比喻成英國脫歐，此言會讓努力想加入歐盟的烏克蘭人難過。

    前比利時首相、領導歐洲議會與英國脫歐談判的伏思達（Guy Verhofstadt）也批強森的言論荒謬，他認為英國脫歐是因為「糟蹋自由」才離開歐盟，至於烏克蘭人是因為真的「追求自由」，才想加入歐盟。

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